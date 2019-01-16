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Кабмин утвердил бюджет ПФ-2019 с доходами 398,2 млрд гривен и дотацией из госбюджета в 167,5 млрд гривен
12:42 16.01.2019 |
Кабинет Министров утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2019 год с доходами в 398,2 млрд гривен и расходами 397,7 млрд гривен.
Соответствующее постановление Кабмин принял на заседании в среду, передают Українські Новини.
При этом собственные доходы ПФ запланированы в размере 230,6 млрд гривен, остатки средств ПФ на начало года составили около 100 млн гривен, из государственного бюджета на финансовое обеспечение выплаты пенсий, повышений к пенсиям и дефицита ПФ предусмотрено 167,5 млрд гривен, в том числе 500 млн гривен на компенсацию расходов "Укрпочты" на выплату и доставку пенсий и денежной помощи населению.
В числе доходов сумма единого взноса на общеобязательное государственное пенсионное страхование - 225 млрд гривен, средства от предприятий на покрытие расходов на выплату и доставку пенсий работавшим по списку №1 производств - 3,3 млрд гривен, по списку №2 производств - около 2 млрд гривен (списки №1 и №2 тяжелых и вредных производств, дающих право на льготную пенсию), средства, уплаченные банками за пользование временно свободными средствами ПФ - 130 млн гривен.
В числе расходов на пенсию согласно закону об общеобязательном государственном пенсионном страховании - 267,5 млрд гривен, на пенсию согласно другим законам - 3,4 млрд гривен, на пенсионное обеспечение военнослужащих в части пенсий из солидарной системы - 5,5 млрд гривен, на выплату помощи участниками боевых действий и инвалидам войны - 71,4 млн гривен, на пенсионное обеспечение проживающих за границей и иностранных пенсионеров - 232,8 млн гривен, на финансирование административных расходов ПФ - около 5 млрд гривен, на оплату услуг по выплате и доставке пенсий - 1,1 млрд гривен.
Расходы госбюджета на финансовое обеспечение выплат пенсий, надбавок и повышений к пенсиям - 114,4 млрд гривен.
Планируемые остатки средств ПФ на конец года - около 444 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, в конце декабря Кабмин увеличил доходы бюджета ПФ-2018 на 5,2 млрд гривен, с 353,6 до 358,8 млрд гривен, расходы - на 5,8 млрд гривен, с 352,9 млрд до 358,7 млрд гривен.
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