Украина в 2018г увеличила потребление электроэнергии на 2,3%

Потребление электроэнергии в Украине в 2018 году с учетом технологических потерь в сетях увеличилось на 2,3% (на 3 млрд 488,5 млн кВт-ч) по сравнению с 2017 годом – до 153 млрд 214,4 млн кВт-ч, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Министерстве энергетики и угольной промышленности.

Без учета технологических потерь потребление электроэнергии за год возросло на 2,6% (на 3 млрд 76,1 млн кВт-ч) – до 122 млрд 3,1 млн кВт-ч.

Промышленность страны без учета технологических потерь увеличила потребление электроэнергии на 2% – до 51 млрд 993,2 млн кВт-ч. В том числе металлургическая отрасль потребила 29 млрд 568,8 млн кВт-ч (+1,8% к 2017-му), топливная – 3 млрд 532,2 млн кВт-ч (-2,3%), машиностроительная – 4,054 млрд кВт-ч (+1,9%), химическая и нефтехимическая – 3 млрд 100,9 млн кВт-ч (+7,4%), пищевая и перерабатывающая – 4 млрд 566,4 млн кВт-ч (+3,6%), строительных материалов – 2 млрд 248,3 млн кВт-ч (-0,8%), другая – 4 млрд 922,5 млн кВт-ч (+3,8%).

Кроме того, сельхозпредприятия потребили 3 млрд 866,2 млн кВт-ч (+6,2%), транспортные – 6 млрд 947,1 млн кВт-ч (-1,4%), строительные – 946,4 млн кВт-ч (+6,1%).

Население страны в 2018 году потребило 35 млрд 956,7 млн кВт-ч (+2,7%), коммунально-бытовые потребители – 15,474 млрд кВт-ч (+3%), другие непромышленные потребители – 6 млрд 819,5 млн кВт-ч (+7,2%).

Доля промышленности в общем объеме потребления электроэнергии по итогам года снизилась до 42,6% против 42,8% годом ранее, а доля населения увеличилась с 29,4% до 29,5%.

В денкабре-2018 потребление электроэнергии с учетом технологических потерь увеличилось на 6,9% (на 988,2 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным месяцем 2017 года – до 15,346 млрд кВт-ч, без учета технологических потерь – на 4,9% (на 548,3 млн кВт-ч), до 11 млрд 681,4 млн кВт-ч.

Как сообщалось, потребление электроэнергии в Украине в 2017 году с учетом технологических потерь в сетях увеличилось на 0,3% (379,6 млн кВт-ч) по сравнению с 2016 годом – до 149,726 млрд кВт-ч, без учета потерь – на 0,4% (461,5 млн кВт-ч), до 118 млрд 719,5 млн кВт-ч.



Структура потребления электроэнергии в Украине в 2017 и 2018 гг.:





Категории потребителей 2017 2018 изм. изм. 2017 2018 млн кВт-ч млн кВт-ч млн кВт-ч % доля, % доля, % Потребление э/э (брутто) 149 725,9 153 214,4 3 488,5 2,3 Потребление э/э (нетто) 118 927,1 122 003,1 3 076,1 2,6 100,0 100,0 в том числе: 1. Промышленность 50 952,0 51 993,2 1 041,2 2,0 42,8 42,6 в том числе: - металлургическая 29 054,1 29 568,8 514,7 1,8 24,4 24,2 - топливная 3 616,5 3 532,2 -84,2 -2,3 3,0 2,9 - машиностроительная 3 979,3 4 054,0 74,7 1,9 3,3 3,3 - химическая и нефтехимическая 2 886,8 3 100,9 214,1 7,4 2,4 2,5 - пищевая и перерабатывающая 4 407,1 4 566,4 159,3 3,6 3,7 3,7 - строительных материалов 2 266,3 2 248,3 -18,0 -0,8 1,9 1,8 - другая 4 741,8 4 922,5 180,7 3,8 4,0 4,0 2. Сельхозпотребители 3 642,1 3 866,2 224,1 6,2 3,1 3,2 3. Транспорт 7 044,0 6 947,1 -96,9 -1,4 5,9 5,7 4. Строительство 891,8 946,4 54,7 6,1 0,7 0,8 5. Коммунально-бытовые потребители 15 016,2 15 474,0 457,8 3,0 12,6 12,7 6. Другие непромышленные потребители 6 361,1 6 819,5 458,4 7,2 5,3 5,6 7. Население 35 019,9 35 956,7 936,9 2,7 29,4 29,5





Данные: Минэнергоугля