Украина в 2018г увеличила потребление электроэнергии на 2,3%

Без учета технологических потерь потребление электроэнергии за год возросло на 2,6% (на 3 млрд 76,1 млн кВт-ч) – до 122 млрд 3,1 млн кВт-ч.
Промышленность страны без учета технологических потерь увеличила потребление электроэнергии на 2% – до 51 млрд 993,2 млн кВт-ч. В том числе металлургическая отрасль потребила 29 млрд 568,8 млн кВт-ч (+1,8% к 2017-му), топливная – 3 млрд 532,2 млн кВт-ч (-2,3%), машиностроительная – 4,054 млрд кВт-ч (+1,9%), химическая и нефтехимическая – 3 млрд 100,9 млн кВт-ч (+7,4%), пищевая и перерабатывающая – 4 млрд 566,4 млн кВт-ч (+3,6%), строительных материалов – 2 млрд 248,3 млн кВт-ч (-0,8%), другая – 4 млрд 922,5 млн кВт-ч (+3,8%).
Кроме того, сельхозпредприятия потребили 3 млрд 866,2 млн кВт-ч (+6,2%), транспортные – 6 млрд 947,1 млн кВт-ч (-1,4%), строительные – 946,4 млн кВт-ч (+6,1%).
Население страны в 2018 году потребило 35 млрд 956,7 млн кВт-ч (+2,7%), коммунально-бытовые потребители – 15,474 млрд кВт-ч (+3%), другие непромышленные потребители – 6 млрд 819,5 млн кВт-ч (+7,2%).
Доля промышленности в общем объеме потребления электроэнергии по итогам года снизилась до 42,6% против 42,8% годом ранее, а доля населения увеличилась с 29,4% до 29,5%.
В денкабре-2018 потребление электроэнергии с учетом технологических потерь увеличилось на 6,9% (на 988,2 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным месяцем 2017 года – до 15,346 млрд кВт-ч, без учета технологических потерь – на 4,9% (на 548,3 млн кВт-ч), до 11 млрд 681,4 млн кВт-ч.
Как сообщалось, потребление электроэнергии в Украине в 2017 году с учетом технологических потерь в сетях увеличилось на 0,3% (379,6 млн кВт-ч) по сравнению с 2016 годом – до 149,726 млрд кВт-ч, без учета потерь – на 0,4% (461,5 млн кВт-ч), до 118 млрд 719,5 млн кВт-ч.
Структура потребления электроэнергии в Украине в 2017 и 2018 гг.:
|Категории потребителей
|2017
|2018
|изм.
|изм.
|2017
|2018
|млн кВт-ч
|млн кВт-ч
|млн кВт-ч
|%
|доля, %
|доля, %
|Потребление э/э (брутто)
|149 725,9
|153 214,4
|3 488,5
|2,3
|Потребление э/э (нетто)
|118 927,1
|122 003,1
|3 076,1
|2,6
|100,0
|100,0
|в том числе:
|1. Промышленность
|50 952,0
|51 993,2
|1 041,2
|2,0
|42,8
|42,6
|в том числе:
|- металлургическая
|29 054,1
|29 568,8
|514,7
|1,8
|24,4
|24,2
|- топливная
|3 616,5
|3 532,2
|-84,2
|-2,3
|3,0
|2,9
|- машиностроительная
|3 979,3
|4 054,0
|74,7
|1,9
|3,3
|3,3
|- химическая и нефтехимическая
|2 886,8
|3 100,9
|214,1
|7,4
|2,4
|2,5
|- пищевая и перерабатывающая
|4 407,1
|4 566,4
|159,3
|3,6
|3,7
|3,7
|- строительных материалов
|2 266,3
|2 248,3
|-18,0
|-0,8
|1,9
|1,8
|- другая
|4 741,8
|4 922,5
|180,7
|3,8
|4,0
|4,0
|2. Сельхозпотребители
|3 642,1
|3 866,2
|224,1
|6,2
|3,1
|3,2
|3. Транспорт
|7 044,0
|6 947,1
|-96,9
|-1,4
|5,9
|5,7
|4. Строительство
|891,8
|946,4
|54,7
|6,1
|0,7
|0,8
|5. Коммунально-бытовые потребители
|15 016,2
|15 474,0
|457,8
|3,0
|12,6
|12,7
|6. Другие непромышленные потребители
|6 361,1
|6 819,5
|458,4
|7,2
|5,3
|5,6
|7. Население
|35 019,9
|35 956,7
|936,9
|2,7
|29,4
|29,5
Данные: Минэнергоугля