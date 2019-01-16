Украина в 2018г увеличила производство электроэнергии на 2,5%

Производство электроэнергии в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины в 2018 году возросло на 2,5% (на 3 млрд 936,3 млн кВт-ч) по сравнению с 2017 годом – до 159 млрд 350,9 млн кВт-ч, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Министерстве энергетики и угольной промышленности.

Атомные электростанции (АЭС) за этот период сократили выработку электроэнергии на 1,4% – до 84 млрд 398,2 млн кВт-ч, в частности, производство электроэнергии на Запорожской АЭС составило 35 млрд 924,3 млн кВт-ч (+4,1% к 2017-му), Южно-Украинской – 18 млрд 328,7 млн кВт-ч (+2,4%), Ривненской – 17,55 млрд кВт-ч (-11,3%), Хмельницкой – 12 млрд 595,2 млн кВт-ч (-5,9%).

Тепловые электростанции (ТЭС), а также теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) и когенерационные установки (КУ) увеличили выработку на 5,3% – до 58 млрд 807,7 млн кВт-ч. В том числе, генкомпании ТЭС нарастили производство 6,3% – до 47 млрд 791,5 млн кВт-ч, ТЭЦ и КУ –на 1,2%, до 11 млрд 16,2 млн кВт-ч.

Гидро- и гидроаккумулирующие электростанции (ГЭС и ГАЭС) в 2018 году увеличили производство на 13,6% – до 12 млрд 8,4 млн кВт-ч, тогда как блок-станции – снизили на 1,9%, до 1 млрд 503,6 млн кВт-ч.

Производство электроэнергии нетрадиционными источниками (ВЭС, СЭС, биомасса) за прошлый год возросло на 38,8% – до 2,633 млрд кВт-ч.

Доля АЭС в структуре производства электроэнергии составила 53% (в 2017 году – 55,1%), ТЭС, ТЭЦ и КУ – 36,9% (35,9%), ГЭС и ГАЭС – 7,5% (6,8%), блок-станций – 0,9% (1%), альтернативных источников – 1,7% (1,2%).

Производство электроэнергии в ОЭС Украины в декабре 2018 года возросло на 7,2% (на 1 млрд 59,5 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным месяцем 2017 года – до 15,871 млрд кВт-ч.

Кроме того, отпуск тепловой энергии в прошлом году увеличился на 0,3% (на 59,6 тыс. Гкал) по сравнению с 2017 годом – до 22,032 млн Гкал.

Как сообщалось, производство электроэнергии в ОЭС Украины в 2017 году увеличилось на 0,4% (596,8 млн кВт-ч) по сравнению с 2016 годом – до 155 млрд 414,2 млн кВт-ч. В т.ч. АЭС выработали 85 млрд 576,1 млн кВт-ч (+5,7%), ГК ТЭС – 44,96 млрд кВт-ч (-9,9%), ТЭЦ и КУ – 10 млрд 881,3 млн кВт-ч (-6,1%), ГЭС и ГАЭС – 10 млрд 567,7 млн кВт-ч (+13,7%), блок-станции – 1 млрд 530,9 млн кВт-ч (-1%), ВИЭ – 1 млрд 898,1 млн кВт-ч (+21,6%).



Структура производства электроэнергии в ОЭС Украины в 2017 и 2018 гг.:

Производители э/э 2017 2017 2018 2018 изм. изм. млн кВт-ч доля от общего производства, % млн кВт-ч доля от общего производства, % млн кВт-ч % АЭС 85 576,2 55,1 84 398,2 53,0 -1 178,0 -1,4 ГК ТЭС 44 960,2 28,9 47 791,5 30,0 2 831,3 6,3 ТЭЦ и КУ 10 881,4 7,0 11 016,2 6,9 134,8 1,2 ГЭС 8 982,3 5,8 10 429,0 6,5 1 446,7 16,1 ГАЭС 1 584,9 1,0 1 579,4 1,0 -5,5 -0,3 Блок-станции 1 533,3 1,0 1 503,6 0,9 -29,7 -1,9 Альтерн-е источники (ВЭС, СЭС, биомасса) 1 896,3 1,2 2 633,0 1,7 736,7 38,8 ВСЕГО 155 414,6 100,0 159 350,9 100,0 3 936,3 2,5

Данные: Минэнергоугля.