Украина в 2018г увеличила производство электроэнергии на 2,5%

Тепловые электростанции (ТЭС), а также теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) и когенерационные установки (КУ) увеличили выработку на 5,3% – до 58 млрд 807,7 млн кВт-ч. В том числе, генкомпании ТЭС нарастили производство 6,3% – до 47 млрд 791,5 млн кВт-ч, ТЭЦ и КУ –на 1,2%, до 11 млрд 16,2 млн кВт-ч.
Гидро- и гидроаккумулирующие электростанции (ГЭС и ГАЭС) в 2018 году увеличили производство на 13,6% – до 12 млрд 8,4 млн кВт-ч, тогда как блок-станции – снизили на 1,9%, до 1 млрд 503,6 млн кВт-ч.
Производство электроэнергии нетрадиционными источниками (ВЭС, СЭС, биомасса) за прошлый год возросло на 38,8% – до 2,633 млрд кВт-ч.
Доля АЭС в структуре производства электроэнергии составила 53% (в 2017 году – 55,1%), ТЭС, ТЭЦ и КУ – 36,9% (35,9%), ГЭС и ГАЭС – 7,5% (6,8%), блок-станций – 0,9% (1%), альтернативных источников – 1,7% (1,2%).
Производство электроэнергии в ОЭС Украины в декабре 2018 года возросло на 7,2% (на 1 млрд 59,5 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным месяцем 2017 года – до 15,871 млрд кВт-ч.
Кроме того, отпуск тепловой энергии в прошлом году увеличился на 0,3% (на 59,6 тыс. Гкал) по сравнению с 2017 годом – до 22,032 млн Гкал.
Как сообщалось, производство электроэнергии в ОЭС Украины в 2017 году увеличилось на 0,4% (596,8 млн кВт-ч) по сравнению с 2016 годом – до 155 млрд 414,2 млн кВт-ч. В т.ч. АЭС выработали 85 млрд 576,1 млн кВт-ч (+5,7%), ГК ТЭС – 44,96 млрд кВт-ч (-9,9%), ТЭЦ и КУ – 10 млрд 881,3 млн кВт-ч (-6,1%), ГЭС и ГАЭС – 10 млрд 567,7 млн кВт-ч (+13,7%), блок-станции – 1 млрд 530,9 млн кВт-ч (-1%), ВИЭ – 1 млрд 898,1 млн кВт-ч (+21,6%).
Структура производства электроэнергии в ОЭС Украины в 2017 и 2018 гг.:
|Производители э/э
|2017
|2017
|2018
|2018
|изм.
|изм.
|млн кВт-ч
|доля от общего производства, %
|млн кВт-ч
|доля от общего производства, %
|млн кВт-ч
|%
|АЭС
|85 576,2
|55,1
|84 398,2
|53,0
|-1 178,0
|-1,4
|ГК ТЭС
|44 960,2
|28,9
|47 791,5
|30,0
|2 831,3
|6,3
|ТЭЦ и КУ
|10 881,4
|7,0
|11 016,2
|6,9
|134,8
|1,2
|ГЭС
|8 982,3
|5,8
|10 429,0
|6,5
|1 446,7
|16,1
|ГАЭС
|1 584,9
|1,0
|1 579,4
|1,0
|-5,5
|-0,3
|Блок-станции
|1 533,3
|1,0
|1 503,6
|0,9
|-29,7
|-1,9
|Альтерн-е источники (ВЭС, СЭС, биомасса)
|1 896,3
|1,2
|2 633,0
|1,7
|736,7
|38,8
|ВСЕГО
|155 414,6
|100,0
|159 350,9
|100,0
|3 936,3
|2,5
Данные: Минэнергоугля.