Финансовые новости
- |
- 16.01.19
- |
- 07:21
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Минфин обнародовал календарь подготовки Бюджетной декларации
22:39 15.01.2019 |
Министерство финансов опубликовало обновленный календарь подготовки Бюджетной декларации на 2020-2022 годы и проекта госбюджета на 2020 год.
Как отметили в министерстве, изменения в бюджетный календарь произошли в связи внедрением в Украине среднесрочного бюджетного планирования.
По данным Минфина, ключевые даты, определенные Бюджетным кодексом:
1 марта - Минфин получает от:
Минэкономразвития - ориентировочный макропрогноз;
НБУ - ориентировочную информацию о расчете показателей прибыли;
Минсоцполитики - предварительные соцстандарты;
Высшего совета правосудия - предложения относительно финансового обеспечения судебной власти.
1-5 апреля - Минфин получает от:
Минэкономразвития - уточненный макропрогноз;
НБУ - уточненные показатели части прибыли, перечисляемой в бюджет;
СНБО распределение расходов на оборону и безопасность на каждый год среднесрочного периода.
1-5 мая - в Кабмин представляют:
Минфин - проект Бюджетной декларации;
Минэкономразвития - макропрогноз.
31 мая - Кабмин одобряет макропрогноз и проект Бюджетной декларации.
3 июня - Кабмин представляет проект Бюджетной декларации в Раду.
1-4 июля - парламент принимает решение по Бюджетной декларации.
15 сентября - правительство подает на рассмотрение парламента проект закона "О государственном бюджете Украины на 2020 год".
Напомним, Рада одобрила введение трехлетнего бюджетного планирования 6 декабря 2018 года. Документ создает правовую основу для внедрения среднесрочного бюджетного планирования.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Почему Тимошенко лучше не трогать Томос
|9 новых правил: что можно делать с квартирами и домами без разрешения
|Когда Украина завершит разработку собственного ПЗРК
|Валютчики успокоились 11 января и не качали курс доллара на межбанке
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Минфин обнародовал календарь подготовки Бюджетной декларации
|Минфин повысил ставку по 3-мес. ОВГЗ до 19,5% и привлек 5,6 млрд грн, $146,4 млн и EUR4 млн
|Доллар США растет к евро и иене, несмотря на слабые статданные
|«Газпром» сорвал технические трехсторонние консультации по газу - Зеркаль
|Цены на нефть поднимаются 15 января в ожидании данных о запасах, Brent приближается к $60 за баррель
|На АЗС в Киеве 15 января продолжает дешеветь автомобильный газ
Это интересно
|Samsung планирует начать массовое производство по 3-нм техпроцессу в 2021 году
|Польша может запретить использование продукции Huawei
|Huawei запретила установку сторонних лаунчеров на смартфонах с EMUI 9
|Новый Ford Explorer: заднеприводная платформа и вертикальный планшет
|SanDisk показала флэшку объёмом 4 ТБ
|Bosch заплатит $131 млн для урегулирования претензий в США по «дизельному скандалу»
|Google не обязан гарантировать удаление ссылок из поисковой выдачи за пределами ЕС - суд ЕС