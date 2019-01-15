ГФС отчиталась об увеличении на 16% задекларированных в 2018г доходов

Украинцы в 2018 году задекларировали доходов за предыдущий год на 73,1 млрд грн, что на 9,9 млрд грн, или 16%, больше по сравнению с показателем 2017 года по итогам декларирования за 2016 год, сообщила Государственная фискальная служба (ГФС) на сайте во вторник.

Жительница Киева задекларировала и уплатила в бюджет рекордную сумму налоговых обязательств - свыше 120 млн грн (по НДФЛ и военному сбору), отметили в ведомстве.

Помимо этого, три жителя Киева и Киевской области уплатили налоговые обязательства от 50 млн грн до 100 млн грн, а десять жителей Киева и Запорожской области - от 10 млн грн до 50 млн грн, указывает в сообщении ГФС.

По данным ГФС, по итогам кампании декларирования в 2018 году украинцы подали более 622 тыс. деклараций по сравнению с почти 636 тыс. деклараций годом ранее.

"Вместе с тем количество плательщиков, которыми задекларирована прибыль от операций с инвестиционными активами, выросло на 20%, а количество налогоплательщиков, которые получили доходы от продажи объектов движимого и недвижимого имущества - на 23%", - отметили в ведомстве.

Однако наибольшая сумма в структуре задекларированных доходов - доходы, которые не подлежат налогообложению - 13,5 млрд грн, свидетельствуют данные ведомства.

В то же время украинцы задекларировали 13,2 млрд грн других доходов, 8,4 млрд грн - иностранных доходов, 7,4 млрд грн - доходов от наследства, 6,1 млрд грн - от операций продажи или обмена объектов движимого или недвижимого имущества, свидетельствуют данные ГФС.

"Самостоятельно определены налоговые обязательства по налогу на доходы физических лиц к уплате в бюджет в сумме 2,3 млрд грн, что на 468,5 млн грн, или 24%, больше, чем в предыдущем году. Сумма военного сбора составляет 302,7 млн грн, что на 31,8 млн грн, или 12%, больше по сравнению с предыдущим годом", - указывает ГФС.

Более 143 тыс. граждан задекларировали право на налоговую льготу, что на 4% больше, чем в 2017 году, добавило ведомство.