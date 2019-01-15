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В январе-ноябре отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило $8 865,7 млн
20:54 14.01.2019 |
Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами в январе-ноябре 2018 года увеличилось на 66,6% по сравнению с январем-ноябрем 2017 года и составило $8,866 млрд, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в понедельник.
Согласно ее данным, в ноябре негативное сальдо составило$0,92 млрд грн, тогда как в октябре оно составляло $1,48 млрд, в сентябре - $1,46 млрд, августе - $0,94 млрд, июле - $1,41 млрд, июне - $0,6 млрд, мае - $0,63 млрд, апреле - $0,22 млрд, марте - $0,46 млн, феврале - $0,46 млрд, январе - $0,28 млрд.
В январе-ноябре 2018 года экспорт товаров по сравнению с аналогичным периодом 2017 года вырос на 9,9%, составив $43,25 млрд, импорт – на 16,7%, до $52,11 млрд.
Госстат уточняет, что в ноябре-2018 по сравнению с минувшим месяцем сезонно скорректированный объем экспорта увеличился на 4,7%, составив $3,98 млрд, тогда как импорта сократился на 1,1% - до $4,88 млрд.
Коэффициент покрытия импорта экспортом за 11 месяцев этого года составило 0,83 против 0,88 в январе-ноябре 2017.
Госстат уточнил, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 220 стран мира.
Внешнеторговый оборот по важнейшим позициям в январе-ноябре 2018г.
|Товарные позиции
|Экспорт, $ млн
|Экспорт январь-ноябрь 2018 к январю-ноябрю 2017, %
|Импорт, $ млн
|Импорт январь-ноябрь 2018 к январю-ноябрю 2017, %
|Всего¹
|43247,6
|109,9
|52113,3
|116,7
|Животные, продукты животного происхождения
|1115,3
|111,5
|822,8
|127,3
|Продукты растительного происхождения
|8913,6
|106,6
|1338,9
|112,5
|- зерновые культуры
|6483,2
|109,0
|168,4
|107,1
|Жиры животного и растительного происхождения
|4072,1
|95,3
|247,8
|99,8
|Готовые пищевые продукты
|2706,1
|105,0
|2110,5
|122,1
|Минеральные продукты
|3969,8
|109,6
|13102,4
|116,2
|Энергетические материалы; нефть и продукты ее переработки
|793,1
|109,5
|12370,5
|117,3
|Продукция химической и связанных с нею отраслей промышленности, в том числе:
|1675,4
|113,3
|6443,8
|109,0
|Фармацевтическая продукция
|190,4
|114,1
|1740,2
|111,2
|Удобрения
|69,5
|58,7
|926,3
|88,9
|Полимерные материалы, пластмассовые изделия из них
|653,7
|129,2
|3280,0
|110,3
|Кожевенное сырье
|149,8
|111,3
|265,8
|115,7
|Древесина и изделия из нее
|1402,5
|126,3
|281,1
|124,2
|Масса из древесины или др. волокнистых целлюлозных материалов
|512,0
|107,3
|998,8
|115,4
|Текстильные материалы и изделия
|776,5
|112,8
|1843,7
|115,8
|Обувь, головные уборы, зонты
|193,4
|116,9
|336,5
|135,8
|Изделия из камня, гипса, цемента
|376,2
|111,6
|709,9
|118,6
|Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни
|43,9
|43,5
|67,2
|140,1
|Недрагоценные металлы и изделия из них
|10750,3
|117,2
|3294,7
|120,5
|- черные металлы
|9178,0
|116,9
|1265,6
|122,3
|Машины, оборудование и механизмы, электротехническое оборудование
|4265,4
|111,8
|10865,3
|122,4
|Реакторы ядерные, котлы, машины
|1562,4
|105,1
|5902,7
|113,8
|Электрические машины
|2703,1
|116,0
|4962,6
|134,4
|Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавсредства
|621,9
|107,6
|4112,4
|108,0
|Средства наземного транспорта, кроме ж/д
|128,1
|103,6
|3832,1
|105,4
|Приборы и аппараты оптические, фотографические
|131,1
|96,3
|797,8
|124,0
|Разные промтовары
|764,3
|115,7
|786,6
|122,4
|Произведения искусства
|0,9
|371,8
|1,7
|342,6
|Товары, приобретенные в портах
|5,2
|137,8
|314,0
|211,3
¹ Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополя и зоны проведения ООС.
Данные: Госстат Украины
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