В январе-ноябре отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило $8 865,7 млн

Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами в январе-ноябре 2018 года увеличилось на 66,6% по сравнению с январем-ноябрем 2017 года и составило $8,866 млрд, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в понедельник.

Согласно ее данным, в ноябре негативное сальдо составило$0,92 млрд грн, тогда как в октябре оно составляло $1,48 млрд, в сентябре - $1,46 млрд, августе - $0,94 млрд, июле - $1,41 млрд, июне - $0,6 млрд, мае - $0,63 млрд, апреле - $0,22 млрд, марте - $0,46 млн, феврале - $0,46 млрд, январе - $0,28 млрд.

В январе-ноябре 2018 года экспорт товаров по сравнению с аналогичным периодом 2017 года вырос на 9,9%, составив $43,25 млрд, импорт – на 16,7%, до $52,11 млрд.

Госстат уточняет, что в ноябре-2018 по сравнению с минувшим месяцем сезонно скорректированный объем экспорта увеличился на 4,7%, составив $3,98 млрд, тогда как импорта сократился на 1,1% - до $4,88 млрд.

Коэффициент покрытия импорта экспортом за 11 месяцев этого года составило 0,83 против 0,88 в январе-ноябре 2017.

Госстат уточнил, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 220 стран мира.



Внешнеторговый оборот по важнейшим позициям в январе-ноябре 2018г.

Товарные позиции Экспорт, $ млн Экспорт январь-ноябрь 2018 к январю-ноябрю 2017, % Импорт, $ млн Импорт январь-ноябрь 2018 к январю-ноябрю 2017, % Всего¹ 43247,6 109,9 52113,3 116,7 Животные, продукты животного происхождения 1115,3 111,5 822,8 127,3 Продукты растительного происхождения 8913,6 106,6 1338,9 112,5 - зерновые культуры 6483,2 109,0 168,4 107,1 Жиры животного и растительного происхождения 4072,1 95,3 247,8 99,8 Готовые пищевые продукты 2706,1 105,0 2110,5 122,1 Минеральные продукты 3969,8 109,6 13102,4 116,2 Энергетические материалы; нефть и продукты ее переработки 793,1 109,5 12370,5 117,3 Продукция химической и связанных с нею отраслей промышленности, в том числе: 1675,4 113,3 6443,8 109,0 Фармацевтическая продукция 190,4 114,1 1740,2 111,2 Удобрения 69,5 58,7 926,3 88,9 Полимерные материалы, пластмассовые изделия из них 653,7 129,2 3280,0 110,3 Кожевенное сырье 149,8 111,3 265,8 115,7 Древесина и изделия из нее 1402,5 126,3 281,1 124,2 Масса из древесины или др. волокнистых целлюлозных материалов 512,0 107,3 998,8 115,4 Текстильные материалы и изделия 776,5 112,8 1843,7 115,8 Обувь, головные уборы, зонты 193,4 116,9 336,5 135,8 Изделия из камня, гипса, цемента 376,2 111,6 709,9 118,6 Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни 43,9 43,5 67,2 140,1 Недрагоценные металлы и изделия из них 10750,3 117,2 3294,7 120,5 - черные металлы 9178,0 116,9 1265,6 122,3 Машины, оборудование и механизмы, электротехническое оборудование 4265,4 111,8 10865,3 122,4 Реакторы ядерные, котлы, машины 1562,4 105,1 5902,7 113,8 Электрические машины 2703,1 116,0 4962,6 134,4 Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавсредства 621,9 107,6 4112,4 108,0 Средства наземного транспорта, кроме ж/д 128,1 103,6 3832,1 105,4 Приборы и аппараты оптические, фотографические 131,1 96,3 797,8 124,0 Разные промтовары 764,3 115,7 786,6 122,4 Произведения искусства 0,9 371,8 1,7 342,6 Товары, приобретенные в портах 5,2 137,8 314,0 211,3

¹ Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополя и зоны проведения ООС.

Данные: Госстат Украины