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Кабмин обязал Минфин в трехмесячный срок разработать необходимые для реформы ГФС законопроекты
Кабинет министров Украины обязал Министерство финансов в трехмесячный срок подать правительству предложения о внесении изменений в законодательные акты относительно разделения Государственной фискальной службы (ГФС) на Государственные налоговую и таможенную службы.
Соответствующую норму содержит обнародованное в понедельник на "Урядовом портале" правительственное постановление о реорганизации ГФС и создании двух служб.
Помимо этого, Минфин обязан в двухмесячный срок подать Кабмину проекты положений о соответствующих центральных органах исполнительной власти - Госналоговой и Гостаможенной служб, указывается в документе.
"Министр финансов Оксана Маркарова подписала постановление о реорганизации ГФС путем разделения на Государственную налоговую и Государственную таможенную службы", - отметил Минфин в сообщении на сайте.
Как сообщалось, правительство на заседании 18 декабря приняло решение о реформировании ГФС и создании на ее основе двух служб, которые будет координировать Кабмин через министра финансов.
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