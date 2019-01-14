Введение РФ эмбарго на сельскохозяйственные товары из Украины будет иметь минимальное влияние

Введение Россией экономических санкций в отношении импортируемой украинской сельскохозяйственной продукции будет иметь незначительное влияние на Украину, заявляют в Министерстве аграрной политики и продовольствия.

"Введение Россией эмбарго на сельскохозяйственные товары будет иметь минимальное влияние на Украину, поскольку уменьшение объемов экспорта украинских сельскохозяйственных товаров в Россию началось с 2012 года. Экспорт сократился с $2,1 млрд в 2011 году до $116,6 млн в 2017 году", - сообщили в пресс-службе Минагропрода на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

По информации ведомства, уменьшение объемов экспорта в Россию продолжилось и в 2018 году и в январе-октябре 2018 года поставки сельхозтоваров составили $92,6 млн. Доля РФ в общей структуре экспорта продукции аграрного сектора сократилась с 11,5% в 2012 году до 0,65% в 2017 году.

Кроме того, за счет диверсификации рынков и товарной номенклатуры произошел рост общего украинского экспорта. Так, в 2011 году экспорт составил $13,1 млрд, в 2017 году - уже $17,96 млрд. За 11 месяцев 2018 года украинский аграрный экспорт уже превысил $17 млрд. В топ-3 стран-экспортеров украинской продукции АПК за этот период вошли Индия ($1,66 млрд), Китай ($1,02 млрд) и Нидерланды ($0,995 млрд).

"В санкционный список включены 17 товарных позиций сельскохозяйственной и пищевой продукции, среди них основными сельскохозяйственными товарами, часть поставок которых Украина продолжала осуществлять в РФ, были только вина и незамороженные овощи", - отметили в министерстве.

В Минагропроде указали со ссылкой на данные Госстата, что общая стоимость экспортируемых в течение января-октября 2018 года в Россию украинских товаров, импорт которых отныне запрещается на основании постановления правительства РФ от 29 декабря 2018 года № 1716-83, составил $28,3 млн, или 30,6% от общего экспорта сельхозпродукции в РФ.