Денежная масса в Украине в декабре возросла на 3,9% - НБУ

Денежная масса в Украине в декабре 2018 года возросла на 3,9% - до 1 трлн 276,221 млрд грн, соответствующие предварительные данные денежно-кредитной статистики обнародованы на сайте Национального банка Украины (НБУ).

По данным центробанка, соответствующая динамика обусловлена ростом остатка по депозитам на 4,3% - до 910,996 млрд грн, и объем наличных средств в обращении вне банков - на 3,8%, до 364,753 млрд грн.

В целом за 2018 год объем денежной массы возрос на 5,6%.

НБУ уточняет, что депозитный портфель банков в национальной валюте в декабре возрос на 9,4% - до 539,679 млрд грн, тогда как в иностранной сократился на 2,3% - до 371,287 млрд грн.

С начала года депозитный портфель банков возрос на 4%, в том числе в нацвалюте - на 10%, тогда как в инвалюте сократился на 3,7%.

Доходность депозитных продуктов в нацвалюте для бизнеса за прошлый месяц возросла на 0,2 процентных пункта (п.п.) – до 14,5% годовых, в инвалюте - на 0,4 п.п., до 2,5% годовых.

Процентная ставка по депозитам для населения по итогам декабря выросла в нацвалюте на 0,4 п.п. – до 11,7% годовых, в инвалюте - на 0,1 п.п., до 2,7% годовых.

В целом за 2018 год ставка по гривневым депозитам для бизнеса повысилась на 5,9 п.п., тогда как по валютным снизилась на 0,3 п.п.; ставка по кредитам в нацвалюте для населения снизилась на 0,5 п.п., инвалюте - на 0,7 п.п.

Кредитный портфель банков в декабре сократился на 3,9% - до 1 трлн 75,374 млрд грн. В том числе объем кредитов в национальной валюте сократился на 1% - до 614,009 млрд грн, иностранной - на 7,5%, до 459,366 млрд грн.

За минувший год кредитный портфель банков возрос на 5,9%, в том числе в национальной валюте - на 8,1% и иностранной - на 3%.

По данным НБУ, стоимость гривневых кредитов для бизнеса в прошлом месяце выросла на 1,2 п.п. - до 20,9% годовых, валютных - на 0,7 п.п., до 5,7% годовых.

Стоимость гривневых кредитов для населения по итогам декабря осталась неизменной на уровне 33,1% годовых, в инвалюте повысилась на 1,6 п.п. - до 10,9% годовых.

В целом за 2018 год стоимость кредитов для корпоративных заемщиков в гривне повысилась на 6,6 п.п., в инвалюте - снизилась на 1,8 п.п.; для населения в нацвалюте возросла на 3,9 п.п., в инвалюте снизилась на 0,5 п.п.

Денежная база в декабре возросла на 0,8% - до 437,797 млрд грн. Рост за 2018 год составил 9,2%.

Чистые международные резервы в декабре выросли на 23,3% - до $9,644 млрд, задолженность банков по кредитам рефинансирования сократилась на 4,1% - до 61,599 млрд грн.

В целом за 2018 год чистые валютные резервы возросли на 44,6%, задолженность банков по кредитам рефинансирования сократилась на 10,3%.