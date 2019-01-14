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В ГФС не планируют продлевать льготный период растаможивания «евроблях»
08:49 14.01.2019 |
Продление льготного периода, во время которого растаможить автомобили на иностранной регистрации можно за полставки, не планируют.
Об этом написал в Facebook и.о. заместителя председателя Госфискальной службы Украины Виктор Кривицкий.
"По информации, полученной мной в ходе рабочей встречи с председателем комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики Ниной Южаниной, продление льготного периода не планируется. После 22 февраля 2019 года владельцы авто будут платить за оформление полную ставку акциза. Понятно, что размер таможенных платежей существенно возрастет", - отметил он.
Кривицкий добавил, что уже с мая этого года к нарушителям таможенных режимов "транзит" и "временный ввоз" правоохранители начнут применять жесткие финансовые санкции вплоть до конфискации транспортного средства.
8 ноября депутаты Рады приняли в целом законопроект об изменении ставок акциза для авто на еврономерах. Они зависят от типа топлива, объема двигателя и возраста автомобиля. На протяжении 90 дней со дня вступления закона в силу б/у автомобили с иностранной регистрацией растаможивают с применением коэффициента 0,5, то есть за полставки.
Другим законопроектом Рада ужесточила ответственность за нарушение правил транзитного ввоза машин на еврономерах, увеличив размер штрафов, а также запретила использование таких автомобилей в коммерческих целях.
24 ноября законы опубликовали в парламентской газете "Голос України", а 25 ноября они вступили в силу.
Министерство финансов Украины ожидает до 10 млрд грн поступлений в госбюджет от растаможки автомобилей с иностранной регистрацией.
По информации ведомства, по состоянию на 10 января украинцы растаможили 24,6 тыс. евроблях. В госбюджет поступило 1,566 млрд грн.
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