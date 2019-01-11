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Инфляция по итогам 2018 превысила прогноз НБУ из-за роста тарифов и повышения зарплат
09:12 11.01.2019 |
Национальный банк констатирует, что инфляция по итогам 2018 года превысила его прогноз из-за роста административно регулируемых цен и тарифов, а также из-за роста производственных затрат на фоне повышения зарплат.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
"Потребительская инфляция замедлилась с 13,7% в 2017 году до 9,8% в 2018 году, по данным Госкомстата. Это свидетельствует о развороте тренда роста инфляции, который наблюдался в 2017 году, и ослаблении фундаментального инфляционного давления на украинскую экономику. Это произошло, прежде всего, благодаря жесткой монетарной политике Национального банка", - говорится в нем.
Вместе с тем, несмотря на ожидаемое снижение, по итогам года инфляция ожидаемо превысила цель Национального банка 6% ± 2 п.п. на конец 2018 года, установленную Основными принципами денежно-кредитной политики на 2018 год и среднесрочную перспективу.
В НБУ отмечают, что в течение прошлого года для снижения инфляции до целевых ориентиров в среднесрочной перспективе правление регулятора четыре раза повышало учетную ставку - всего на 3,5 п.п. до текущих 18,0% годовых.
Это обусловило повышение процентных ставок и, соответственно, придавало стимулы для увеличения сбережений.
Кроме того, это привело к укреплению курса гривны к валютам стран - основных торговых партнеров Украины.
Также замедление инфляции происходило благодаря благоприятной ценовой конъюнктуре для украинского экспорта на внешних рынках в первой половине года и рекордному урожаю зерновых во втором полугодии, которые поддерживали высокое предложение валюты на межбанковском валютном рынке, а также создавали условия для укрепления курса гривны.
Расширение внутреннего предложения отдельных продуктов питания благодаря высокому урожаю фруктов и масличных, увеличение производства продукции птицеводства, а также снижение мировых цен на продукты питания было дополнительными факторами.
В то же время инфляция по итогам года отклонилась от цели главным образом из-за действия факторов, на которые монетарная политика имеет ограниченное влияние.
Речь идет в первую очередь о повышении административно регулируемых цен и тарифов, росте производственных затрат под влиянием повышения заработных плат, повышении мировых цен на нефть в течение большей части года, а также сужении предложения овощей борщового набора из-за неблагоприятных погодных условий.
Важным драйвером инфляции также был потребительский спрос, который рос благодаря повышению заработных плат.
В январе-ноябре 2018 реальные заработные платы были на 12,8% выше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
Также в течение большей части года весомыми факторами, которые влияли на экономические настроения, были неопределенность относительно возобновления сотрудничества с Международным валютным фондом и высокие внешние риски.
Национальный банк и в дальнейшем будет направлять свою политику на замедление роста цен и достижения среднесрочной цели по инфляции в 5% ± 1 п.п.
Как сообщали Українські Новини, в 2018 году потребительские цены повысились на 9,8%.
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