Цены производителей в Украине в декабре-2019 снизились на 0,4% – Госстат

Цены в промышленности Украины в декабре 2018 года снизились на 0,4% после роста в ноябре на 1,7%, октябре - на 0,3%, сентябре - на 1,2%, августе - на 1,3%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в четверг.

В годовом измерении (по отношению к аналогичному месяцу прошлого года) по итогам декабря рост цен замедлился до 14,2% с 16,5% по итогам ноября, с 16,6% - по итогам октября при увеличении цен на 18,9% - по итогам сентября, 19,3% – по итогам августа.

Госстат уточняет, что в пределах Украины промышленные цены в декабре снизились на 0,4%, а при поставках за пределы страны - на 0,3%. В годовом измерении рост составил соответственно 16,3% и 5,7%.

В целом за 12 месяцев прошлого года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года цены в промышленности возросли на 17,4%. Причина - удорожание в добывающей промышленности на 18,2%, в том числе в добыче каменного угля - на 21,6%, нефти и газа – на 16%. металлических руд – на 14,6%,

В перерабатывающей промышленности цены за год выросли на 13%. В производстве напитков они увеличились на 16,7%, хлеба и хлебобулочных изделий – на 14,6%, молочной – на 12,5%, мясной продукции - на 12,3%. В то же время на 15,3% подешевело производство сахара.

В поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха рост цен составил 28,3%.

В январе-декабре 2018 года в производстве электрооборудования цены выросли на 22,4%, кокса и продуктов нефтепереработки - на 17,7%, производстве автотранспортных средств – на 18,3%, металлургии - на 16,7%, машиностроении - на 16,1%, фармацевтике – на 12,7%, производстве резиновых и пластмассовых изделий – на 12,6%, деревообработке – на 12,2%.

Как сообщалось, рост цен производителей в 2017 году замедлился до 16,5% с 35,7% по итогам 2016 года и до 25,4% по итогам 2015 года.

Инфляция в Украине в 2018 году замедлилась до 9,8%, по сравнению с 13,7% в 2017 году и с 12,4% в 2016 году.



Изменение цен производителей промышленной продукции в декабре 2018г¹, %





декабрь 2018 ноябрю 2018 декабрь 2018 к декабрю 2017 декабрь 2018 к декабрю 2017 январь-декабрь 2018 к январю-декабрю 2017 Промышленность всего 99.6 114.2 114.2 117.4 Добывающая промышленность и разработка карьеров 103.4 114.3 114.3 118.2 Добыча каменного угля 100.1 105.4 105.4 121.6 Добыча сырой нефти и природного газа 99.8 124.9 124.9 116.0 Добыча металлических руд 108.2 108.2 108.2 114.6 Перерабатывающая промышленность 98.9 107.4 107.4 113.0 Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий 99.5 107.0 107.0 109.6 производство мяса и мясных продуктов 100.3 103.5 103.5 112.3 производство молочных продуктов 101.8 109.8 109.8 112.5 производство хлеба и хлебобулочных изделий 100.6 114.7 114.7 114.6 производство сахара 100.6 92.8 92.8 84.7 производство напитков 100.2 116.9 116.9 116.7 Текстильное производство; производство одежды, кожи, кожаных изделий и других материалов 100.8 108.7 108.7 110.4 Производство изделий из дерева, производство бумаги и полиграфическая деятельность 100.2 109.7 109.7 112.2 Производство кокса и продуктов нефтепереработки 94.9 96.9 96.9 117.7 Производство химических веществ и химической продукции 101.8 107.7 107.7 110.6 Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов 103.3 116.7 116.7 112.7 Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции 100.3 112.6 112.6 112.6 Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме производства машин и оборудования 97.4 105.6 105.6 116.7 Машиностроение 100.3 113.1 113.1 116.1 Производство компьютеров, электронной и оптической продукции 100.2 108.7 108.7 109.4 Производство электрооборудования 100.3 113.5 113.5 122.4 Производство машин и оборудования, не внесенных к другим группам 100.3 110.5 110.5 111.4 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, других транспортных средств 100.3 117.3 117.3 118.3 Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха 99.1 129.8 129.8 128.3 Товары промежуточного потребления 100.3 108.5 108.5 115.5 Инвестиционные товары 100.2 113.0 113.0 115.0 Потребительские товары краткосрочного пользования 99.8 107.1 107.1 109.2 Потребительские товары длительного пользования 101.2 107.9 107.9 110.1 Энергия 98.8 123.3 123.3 124.8





¹Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и зоны проведения ООС.

Данные: Госстат