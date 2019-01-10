Цены производителей в Украине в декабре-2019 снизились на 0,4% – Госстат

Госстат уточняет, что в пределах Украины промышленные цены в декабре снизились на 0,4%, а при поставках за пределы страны - на 0,3%. В годовом измерении рост составил соответственно 16,3% и 5,7%.
В целом за 12 месяцев прошлого года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года цены в промышленности возросли на 17,4%. Причина - удорожание в добывающей промышленности на 18,2%, в том числе в добыче каменного угля - на 21,6%, нефти и газа – на 16%. металлических руд – на 14,6%,
В перерабатывающей промышленности цены за год выросли на 13%. В производстве напитков они увеличились на 16,7%, хлеба и хлебобулочных изделий – на 14,6%, молочной – на 12,5%, мясной продукции - на 12,3%. В то же время на 15,3% подешевело производство сахара.
В поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха рост цен составил 28,3%.
В январе-декабре 2018 года в производстве электрооборудования цены выросли на 22,4%, кокса и продуктов нефтепереработки - на 17,7%, производстве автотранспортных средств – на 18,3%, металлургии - на 16,7%, машиностроении - на 16,1%, фармацевтике – на 12,7%, производстве резиновых и пластмассовых изделий – на 12,6%, деревообработке – на 12,2%.
Как сообщалось, рост цен производителей в 2017 году замедлился до 16,5% с 35,7% по итогам 2016 года и до 25,4% по итогам 2015 года.
Инфляция в Украине в 2018 году замедлилась до 9,8%, по сравнению с 13,7% в 2017 году и с 12,4% в 2016 году.
Изменение цен производителей промышленной продукции в декабре 2018г¹, %
|декабрь 2018 ноябрю 2018
|декабрь 2018 к декабрю 2017
|декабрь 2018 к декабрю 2017
|январь-декабрь 2018 к январю-декабрю 2017
|Промышленность всего
|99.6
|114.2
|114.2
|117.4
|Добывающая промышленность и разработка карьеров
|103.4
|114.3
|114.3
|118.2
|Добыча каменного угля
|100.1
|105.4
|105.4
|121.6
|Добыча сырой нефти и природного газа
|99.8
|124.9
|124.9
|116.0
|Добыча металлических руд
|108.2
|108.2
|108.2
|114.6
|Перерабатывающая промышленность
|98.9
|107.4
|107.4
|113.0
|Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
|99.5
|107.0
|107.0
|109.6
|производство мяса и мясных продуктов
|100.3
|103.5
|103.5
|112.3
|производство молочных продуктов
|101.8
|109.8
|109.8
|112.5
|производство хлеба и хлебобулочных изделий
|100.6
|114.7
|114.7
|114.6
|производство сахара
|100.6
|92.8
|92.8
|84.7
|производство напитков
|100.2
|116.9
|116.9
|116.7
|Текстильное производство; производство одежды, кожи, кожаных изделий и других материалов
|100.8
|108.7
|108.7
|110.4
|Производство изделий из дерева, производство бумаги и полиграфическая деятельность
|100.2
|109.7
|109.7
|112.2
|Производство кокса и продуктов нефтепереработки
|94.9
|96.9
|96.9
|117.7
|Производство химических веществ и химической продукции
|101.8
|107.7
|107.7
|110.6
|Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов
|103.3
|116.7
|116.7
|112.7
|Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции
|100.3
|112.6
|112.6
|112.6
|Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме производства машин и оборудования
|97.4
|105.6
|105.6
|116.7
|Машиностроение
|100.3
|113.1
|113.1
|116.1
|Производство компьютеров, электронной и оптической продукции
|100.2
|108.7
|108.7
|109.4
|Производство электрооборудования
|100.3
|113.5
|113.5
|122.4
|Производство машин и оборудования, не внесенных к другим группам
|100.3
|110.5
|110.5
|111.4
|Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, других транспортных средств
|100.3
|117.3
|117.3
|118.3
|Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха
|99.1
|129.8
|129.8
|128.3
|Товары промежуточного потребления
|100.3
|108.5
|108.5
|115.5
|Инвестиционные товары
|100.2
|113.0
|113.0
|115.0
|Потребительские товары краткосрочного пользования
|99.8
|107.1
|107.1
|109.2
|Потребительские товары длительного пользования
|101.2
|107.9
|107.9
|110.1
|Энергия
|98.8
|123.3
|123.3
|124.8
¹Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и зоны проведения ООС.
Данные: Госстат