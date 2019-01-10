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В МВФ ожидают разделения ГФС на налоговую и таможенную службы уже в апреле
09:34 10.01.2019 |
Процесс реорганизации Государственной фискальной службы Украины (ГФС) путем разделения на Государственную налоговую и Государственную таможенную службы планируется завершить к концу апреля текущего года.
Об этом говорится в опубликованном Меморандуме сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.
"Мы консолидируем нынешние центральные и региональные подразделения Государственной фискальной службы (ГФС) в два отдельных юридических лица: Налоговую службу и Таможенную службу до конца апреля 2019 года, причем обе службы будут отчитываться министру финансов", - сказано в меморандуме.
Согласно тексту документа, правительство намерено назначить до конца апреля руководство Налоговой и Таможенной служб путем прозрачного процесса отбора.
В свою очередь, руководители новых служб должны представить планы реформ Минфину в течение месяца после своего назначения.
Согласно тексту меморандума, значительное количество существующих юридических лиц, входящих в состав ГФС, будет ликвидировано в рамках реформы налогового администрирования.
Как сообщал УНИАН, в декабре 2018 года Кабмин принял решение реорганизовать ГФС путем разделения на Государственную налоговую и Государственную таможенную службы.
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