В МВФ ожидают разделения ГФС на налоговую и таможенную службы уже в апреле

Процесс реорганизации Государственной фискальной службы Украины (ГФС) путем разделения на Государственную налоговую и Государственную таможенную службы планируется завершить к концу апреля текущего года.

Об этом говорится в опубликованном Меморандуме сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

"Мы консолидируем нынешние центральные и региональные подразделения Государственной фискальной службы (ГФС) в два отдельных юридических лица: Налоговую службу и Таможенную службу до конца апреля 2019 года, причем обе службы будут отчитываться министру финансов", - сказано в меморандуме.

Согласно тексту документа, правительство намерено назначить до конца апреля руководство Налоговой и Таможенной служб путем прозрачного процесса отбора.

В свою очередь, руководители новых служб должны представить планы реформ Минфину в течение месяца после своего назначения.

Согласно тексту меморандума, значительное количество существующих юридических лиц, входящих в состав ГФС, будет ликвидировано в рамках реформы налогового администрирования.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2018 года Кабмин принял решение реорганизовать ГФС путем разделения на Государственную налоговую и Государственную таможенную службы.