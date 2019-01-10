В ГФС создан департамент по вопросам трансфертного ценообразования

В структуре Государственной фискальной службы создан департамент трансфертного ценообразования и международного налогообложения, объединивший профильных специалистов из разных подразделений контролирующих органов.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов, передают Українські Новини.

Соответствующее управление также создано в составе Офиса крупных налогоплательщиков.

"В управленческой вертикали органа исполнительной власти, реализующего государственную налоговую и таможенную политику, фактически, появился единый центр координации, анализа, контроля и развития по вопросам международного налогообложения как одного из приоритетных важных направлений налогового контроля в Украине", - сказал заместитель Министра финансов Сергей Верланов.

Отмечается, что это изменение позволит достичь эффективной работы подразделений в направлении контроля за трансфертным ценообразованием, повысит способность налоговиков своевременно реагировать на вызовы размытия налоговой базы и вывода прибыли из-под налогообложения, что является важным для выполнения международных обязательств Украины относительно сотрудничества над реализацией плана действий BEPS.

Предполагается, что в составе этих структур будут действовать подразделения, ответственные за анализ документации по трансфертному ценообразованию, мониторингу контролируемых операций с учетом отраслевой специфики, проведение проверок трансфертного ценообразования, обмен налоговой информацией, обобщение практики международного налогообложения и проведение взаимосогласованных процедур с нерезидентами и контролирующими органами других страны, международное налоговое сотрудничество, выявление схем агрессивного налогового планирования.

Как сообщали Українські Новини, в июле прошлого года Кабинет Министров утвердил изменения в порядок предварительного согласования цен в контролируемых операциях для целей трансфертного ценообразования (ТЦО).