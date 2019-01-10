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В Украине начали действовать новые стандарты качества древесины
09:13 10.01.2019 |
В Украине с января 2019 года начали действовать новые приближенные к европейским стандарты качества древесины, сообщила пресс-служба Государственного агентства лесных ресурсов.
"С января 2019 года украинская промышленность перешла на новые стандарты классификации и измерения лесо- и пилопродукции", - говорится в сообщении.
В частности, были изменены подходы к определению размерно-качественных характеристик лесо- и пиломатериалов. Так, если ранее деловая древесина (лесоматериалы круглые) в Украине распределялась на три сорта и имела ряд сортиментов по ее назначению, то с 2019 года она, как и в европейских странах, будет разделяться только по качеству.
В ведомстве также отметили, что принцип классификации по европейской системе стандартизации лесоматериалов круглых базируется не на назначении сортиментов, а на показателях их размера и качества.
Как сообщал УНИАН, в 2018 году площадь восстановления леса на местах срубов в 2018 году увеличилась на 10% - до 43,7 тысячи га.
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