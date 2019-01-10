В Украине начали действовать новые стандарты качества древесины

В Украине с января 2019 года начали действовать новые приближенные к европейским стандарты качества древесины, сообщила пресс-служба Государственного агентства лесных ресурсов.

"С января 2019 года украинская промышленность перешла на новые стандарты классификации и измерения лесо- и пилопродукции", - говорится в сообщении.

В частности, были изменены подходы к определению размерно-качественных характеристик лесо- и пиломатериалов. Так, если ранее деловая древесина (лесоматериалы круглые) в Украине распределялась на три сорта и имела ряд сортиментов по ее назначению, то с 2019 года она, как и в европейских странах, будет разделяться только по качеству.

В ведомстве также отметили, что принцип классификации по европейской системе стандартизации лесоматериалов круглых базируется не на назначении сортиментов, а на показателях их размера и качества.

Как сообщал УНИАН, в 2018 году площадь восстановления леса на местах срубов в 2018 году увеличилась на 10% - до 43,7 тысячи га.