Основные показатели социально-экономического развития Украины за январь-ноябрь 2018г.

|Фактически за январь-ноябрь 2018г.
|ноябрь-2018 к октябрю-2018, %
|ноябрь-2018 к ноябрю-2017, %
|январь-ноябрь 2018г. к январю-ноябрю 2017г., %
|Справка: январь-ноябрь 2017г. к январю-ноябрю 2016г., %
|Среднемесячная заработная плата одного работника
|- номинальная, грн
|8711
|99,4
|122,5
|125,3
|137,1
|- реальная, %
|х
|98,0
|111,4
|112,8
|119,1
|Задолженность по выплате заработной платы1, млн грн.
|2819,4
|97,8
|109,2
|х
|128,8
|Количество зарегистрированных безработных на конец периода, тыс. чел.
|301,0
|х
|97,4
|х
|х
|Индекс потребительских цен
|х
|101,4
|110,0
|111,1
|114,5
|Индекс цен производителей промышленной продукции
|х
|101,7
|116,5
|117,8
|127,5
|Объем реализованной промышленной продукции² (работ, услуг), млн грн
|2030482,6
|х
|х
|х
|х
|Индекс промышленного производства
|х
|97,9
|99,1
|101,6
|100,5
|Объем продукции сельского хозяйства, млн грн.
|713705,0
|х
|х
|х
|х
|Индекс сельскохозяйственной продукции
|х
|20,7
|92,4
|108,2
|97,2
|Объем выполненных строительных работ, млн грн
|114982,7
|х
|х
|х
|х
|Индекс строительной продукции
|х
|100,4
|101,1
|106,3
|126,5
|Экспорт товаров и услуг¹, млн $
|38797,82
|116,63
|110,14
|110,32
|120,92
|Импорт товаров и услуг¹, млн $
|46747,62
|109,23
|122,44
|117,02
|128,02
|Сальдо (+, –)¹, млн $
|–7949,82
|х
|х
|х
|х
|Оборот розничной торговли5, млн грн
|829363,4
|101,2
|105,6
|106,2
|108,0
|Грузооборот, млн ткм
|303747,7
|96,6
|92,7
|97,0
|106,1
|Пассажирооборот, млн пас. км
|96140,8
|92,7
|102,0
|105,4
|107,8
1 данные на 1 декабря 2018г.
2 данные за январь-октябрь 2018г.
3 октябрь 2018г. к сентябрю 2018г., %
4октябрь 2018г. к октябрю 2017г. , %
Данные: Госстат. Без учета временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и г.Севастополя, Донецкой и Луганской областей.