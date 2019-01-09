Топ-100 крупнейших госкомпаний Украины в І полугодии 2018г сократили чистую прибыль на 42%

Топ-100 крупнейших государственных компаний январе-июне 2018 года сократили показатель чистой прибыли по сравнению с аналогичным периодом 2017-го на 15,5 млрд грн, или 41,9% - до 21,5 млрд грн, свидетельствует обнародованный на сайте Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) отчет.

"Основным фактором, который повлиял на снижение финансового результата портфеля, стало сокращение объемов чистой прибыли ПАО "НАК "Нафтогаз Украины", которая составляет около 51% общего финансового результата всего портфеля", - поясняется в отчете МЭРТ.

В первом полугодии минувшего года чистая прибыль "Нафтогаза" сократилась по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 60,3%, то есть с 27,7 млрд грн до 11 млрд, уточняется в отчете.

"Существенная часть снижения показателя связана с увеличением убытков ПАО "Укртрасгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", с -1,6 млрд грн до -18,3 млрд грн. Увеличение убытков произошло из-за пересмотра остаточных сроков активов, вовлеченных в деятельности по транзиту природного газа", - поясняют в МЭРТ.

В то же время нефтегазовый сектор и энергетика остаются наиболее прибыльными отраслями госсектора.

Как указывает министерство, предприятия электроэнергетической отрасли за первые шесть месяцев 2018-го увеличили общий финансовый результат на 12,2% по сравнению с шестью месяцами позапрошлого года - до 8,6 млрд грн.

Рост чистой прибыли в первом полугодии прошлого года показали предприятия химической промышленности - до 0,41 млрд грн чистой прибыли при убытке по итогам аналогичного периода 2017-го в 0,03 млрд грн.

"Все три предприятия, которые входят в портфель отрасли (ПАО Одесский припортовый завод, ГП "Укрхимтрансаммиак", ГП "Научно-производственное объединение "Павлоградский химический завод") показали положительную динамику роста финрезультата в сравнении с первой половиной 2017 года", - подчеркивает МЭРТ.

Госпредприятия угольной отрасли за данный период сократили убытки в первой половине 2018 года по сравнению с первой половиной с -2 млрд грн до -1,2 млрд грн.

"При этом девять шахт из портфеля отрасли показали отрицательный финансовый результат в первой половине 2018 года", - уточняет МЭРТ.

Предприятия транспортной отрасли показали снижение чистой прибыли в первой половине 2018-го на 17,6% - до 2,2 млрд грн. Администрация морпортов Украины сократила чистую прибыль на 28,6% - до 1,3 млрд грн. Чистая прибыль Международного аэропорта "Борисполь" сократилась за указанный период к аналогичному 2017-го с 0,95 млрд грн до 0,84 млрд грн, а "Укрпошта" увеличила чистый убыток за первое полугодие 2018-го с -,036 млрд грн до -0,53 млрд грн, говорится в отчете.

В то же время "Укрзализныця" увеличила свой финрезультат в первом полугодии 2018-го почти в четыре раза - с 0,12 млрд грн до 0,47 млрд грн, отмечает МЭРТ.

Снижение финрезультата коснулось и госпредприятий машиностроительной отрасли - на 63,3% - до 0,13 млрд грн, на что, прежде всего, повлияло снижение чистой прибыли "Турбоатома" на 48,3% - до 0,19 млрд грн по итогам января-июня 2018-го.

Согласно материалам МЭРТ, предприятия пищевой промышленности снизили чистую прибыль за указанный период на 58,% - до 0,16 млрд грн.

В целом в Украине насчитывается 3,364 предприятий государственного сектора, из которых работает только 1,594 компаний, свидетельствуют данные министерства. Сумма активов портфеля 100 наибольших госпредприятий составляет около 93,3% от общей стоимости всех работающих государсвтенных предприятий в Украине.

По состоянию на конец первого полугодия 2018-го общая балансовая стоимость активов портфеля топ-100 госкомпаний составила более 1,41 млрд грн, что на 3,8% меньше по сравнению с шестью месяцами 2017-го.

Как сообщалось, топ-100 госкомпаний по итогам 2017 года увеличили чистую прибыль на 38,5% по сравнению с 2016-м - до 44,4 млрд грн, однако 88,5% этой суммы составила прибыль НАК "Нафтогаз".