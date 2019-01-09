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За 11 месяцев Украина увеличила потребление электроэнергии на 1,8% до 137,9 млрд кВт-час
11:30 09.01.2019 |
В январе-ноябре 2018 года Украина увеличила потребление электроэнергии с учетом технологических потерь в сетях на 1,8%, или на 2 500,3 млн кВт-час, до 137 868,4 млн кВт-час по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики и угольной промышленности, передают Українські Новини.
Потребление электроэнергии без учета технологических потерь за этот период увеличилось на 2,3%, или на 2 527,8 млн кВт-час, до 110 321,8 млн кВт-час.
В ноябре потребление электроэнергии с учетом технологических потерь в сетях увеличилось на 2,3%, или на 315,8 млн кВт-час, до 13 641,8 млн кВт-час по сравнению с ноябрем 2017 года.
За 11 месяцев металлургическая промышленность увеличила потребление электроэнергии на 2,1% до 27 002,6 млн кВт-час, транспорт сократил на 1,5% до 6 278,1 млн кВт-час, машиностроительная промышленность увеличила на 2,2% до 3 668 млн кВт-час, топливная промышленность сократила на 2,1% до 2 224,3 млн кВт-час, химическая и нефтехимическая - увеличила на 8,4% до 2 839,2 млн кВт-час.
Коммунальные и бытовые потребители увеличили потребление электроэнергии на 2,6% до 13 895,3 млн кВт-час, население - на 1,8% до 32 285 млн кВт-час.
Как сообщали Українські Новини, в 2017 году Украина увеличила потребление электроэнергии с учетом технологических потерь в сетях на 0,3%, или на 379,6 млн кВт-час, до 149 726 млн кВт-час по сравнению с 2016 годом.
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