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В 2018 Украина увеличила импорт нефтепродуктов на 3% до 8,1 млн тонн
09:37 09.01.2019 |
В 2018 году Украина увеличила импорт нефтепродуктов (УКТВЭД 2 710 "Нефть и нефтепродукты") на 3%, или на 234,317 тыс. тонн, до 8 061,848 тыс. тонн по сравнению с 2017 годом.
Об этом свидетельствуют таможенные данные Государственной фискальной службы, передают Українські Новини.
За 2018 год Украина импортировала нефтепродуктов на сумму 5 540,93 млн долларов, что на 33,2%, или на 1 381,897 млн долларов, больше, чем в 2017 году.
В 2018 году из Беларуси Украина импортировала нефтепродукты на 2 113,804 млн долларов (доля - 38,15%), из России - на 2 069,358 млн долларов (37,35%), из Литвы - на 570,467 млн долларов (10,3%), из других стран - на 787,302 млн долларов (14,21%).
Кроме того, в 2018 году Украина экспортировала 442,253 тыс. тонн нефтепродуктов на общую сумму 249,616 млн долларов.
В 2018 году Украина экспортировала нефтепродукты на Мальту - на 42,718 млн долларов, в Латвию на сумму 41,054 млн долларов, в Литву - на 37,037 млн долларов, в другие страны - на 128,807 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в 2017 году Украина импортировала 7 827,531 тыс. тонн нефтепродуктов на сумму 4 159,033 млн долларов.
В 2017 году из Беларуси Украина импортировала нефтепродукты на 1 828,218 млн долларов, из России - на 1 272,472 млн долларов, из Литвы - на 469,398 млн долларов, из других стран - на 588,944 млн долларов.
Кроме того, в 2017 году Украина экспортировала 413,140 тыс. тонн нефтепродуктов на сумму 180,851 млн долларов.
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