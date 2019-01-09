Правительство отменило разрешения на ремонт внутренних инженерных систем зданий

Кабинет министров Украины 18 декабря 2018 года утвердил обновленный Перечень строительных работ, которые не требуют документов на их выполнение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Согласно решению правительства, работы по реконструкции, капитальному ремонту и техническому переоснащению внутренних инженерных систем не требуют получения разрешительных документов. Это касается как жилых, так и нежилых зданий.

В частности, это работы по реконструкции, капитальному ремонту, техническому переоснащению внутренних систем:

* отопление, в том числе, которе предусматривает установку или замену оборудования индивидуальных тепловых пунктов, замену трубопроводов систем отопления, балансировка систем отопления, установка балансировочных клапанов и/или расходомеров, изменение типа систем отопления с однотрубной на двухтрубную и/или с вертикальной на горизонтальную, установку и/или замену отопительных приборов оборудование отопительных приборов автоматическими регуляторами температуры в помещениях, установку и замену приборов-распределителей и другого оборудования регулирования и учета тепловой энергии;

* вентиляции;

* водоснабжения и водоотвода, в том числе, трубопроводов;

* силовых и слаботочных систем, которые обеспечивают функционирование зданий и сооружений