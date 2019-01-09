Финансовые новости
- |
- 09.01.19
- |
- 04:05
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Правительство отменило разрешения на ремонт внутренних инженерных систем зданий
19:46 08.01.2019 |
Кабинет министров Украины 18 декабря 2018 года утвердил обновленный Перечень строительных работ, которые не требуют документов на их выполнение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
Согласно решению правительства, работы по реконструкции, капитальному ремонту и техническому переоснащению внутренних инженерных систем не требуют получения разрешительных документов. Это касается как жилых, так и нежилых зданий.
В частности, это работы по реконструкции, капитальному ремонту, техническому переоснащению внутренних систем:
* отопление, в том числе, которе предусматривает установку или замену оборудования индивидуальных тепловых пунктов, замену трубопроводов систем отопления, балансировка систем отопления, установка балансировочных клапанов и/или расходомеров, изменение типа систем отопления с однотрубной на двухтрубную и/или с вертикальной на горизонтальную, установку и/или замену отопительных приборов оборудование отопительных приборов автоматическими регуляторами температуры в помещениях, установку и замену приборов-распределителей и другого оборудования регулирования и учета тепловой энергии;
* вентиляции;
* водоснабжения и водоотвода, в том числе, трубопроводов;
* силовых и слаботочных систем, которые обеспечивают функционирование зданий и сооружений
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Кто напишет предвыборную программу Зеленскому?
|НБУ утвердил новую систему валютного регулирования и обнародовал дорожную карту валютной либерализации
|Вселенский патриарх Варфоломей вручил митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию Томос об автокефалии ПЦУ
|Почему доллар подскочил перед выходными и что будет с курсом после Рождества
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Правительство отменило разрешения на ремонт внутренних инженерных систем зданий
|МВФ назвал основные угрозы для реализации новой программы с Украиной
|В «Нафтогазе» назвали условие сохранения транзита газа через Украину
|Объем реализованной в Украине промпродукции за 11 мес.-2018 вырос на 17,4% - Госстат
|В Нидерландах представили концепт необычной приливной электростанции
|Goldman Sachs снижает прогнозные цены на нефть на 2019 г.
Это интересно
|ГФС упростила процедуру продажи, растаможенных авто
|Sony разработала технологию лазерного распознавания лиц для смартфонов
|Самые крутые электромотоциклы, которые выйдут в 2019 году
|С помощью «умной» школьной формы в Китае будут выявлять прогульщиков
|Китай первым посадил космический аппарат на обратной стороне Луны
|Samsung задумала выпуск «умных» кроссовок
|В Великобритании владельцам электромобилей регламентируют время зарядки