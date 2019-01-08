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Объем реализованной в Украине промпродукции за 11 мес.-2018 вырос на 17,4% - Госстат
17:55 08.01.2019 |
Объем реализованной в Украине в январе-ноябре 2018 года промышленной продукции (товары, услуги) составил 2 трлн 262 млрд грн, что на 17,4% больше, чем в январе-ноябре 2017 года, в т.ч. за пределы страны - на 88,841 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики во вторник.
По ее данным,в ноябре-2018 реализация продукции добывающей промышленности выросла на 12,5% по сравнению с ноябрем-2017 (к октябрю-2018 сократилась на 3,2%), в перерабатывающей промышленности - на 9,3% (к октябрю-2018 сократилась на 3,7%).
В общем объеме реализации промпродукции за 11 месяцев прошлого года наибольший удельный вес приходился на перерабатывающую промышленность (65,8%), производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий (20,1%), металлургическое производство и производство готовых металлических изделий (18,8%), поставку электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха (18%), добывающую промышленность и разработку карьеров (15,2%).
Как сообщалось, в 2017 году в Украине реализовано промышленной продукции (товаров, услуг) на 2152,6 млрд грн, что на 21,9% больше, чем в 2016 году.
Объем реализованной промпродукции по основным видам деятельности за январь-ноябрь 2018г:
|январь-ноябрь 2018г., млн грн
|ко всей реализованной продукции, %
|из него за пределы страны, млн грн
|к объему реализованной продукции за пределы страны, %
|Промышленность Украины¹
|2261639.7
|100.0
|620963.6
|27.5
|Добывающая и перерабатывающая промышленность
|1831768.5
|81.0
|618529.8
|33.8
|Добывающая промышленность и разработка карьеров
|343883.5
|15.2
|77193.0
|22.4
|добыча каменного и бурого угля
|64186.0
|2.8
|…2
|…2
|добыча сырой нефти и природного газа
|120039.9
|5.3
|-
|-
|добыча металлических руд
|131097.6
|5.8
|69198.8
|52.8
|добыча других полезных ископаемых и разработка карьеров
|21896.8
|1.0
|7855.6
|35.9
|Перерабатывающая промышленность
|1487885.0
|65.8
|541336.8
|36.4
|Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
|455458.9
|20.1
|122813.7
|27.0
|Текстильное производство; производство одежды, кожи, изделий из кожи и др. материалов
|21890.5
|1.0
|9468.7
|43.3
|Изготовление изделий из древесины, производство бумаги и полиграфическая деятельность
|79028.4
|3.5
|29427.2
|37.2
|Производство кокса и продуктов нефтепереработки
|88362.5
|3.9
|5336.8
|6.0
|Производство химических веществ и химической продукции
|63594.9
|2.8
|19820.2
|31.2
|Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов
|30337.5
|1.4
|3447.8
|11.4
|Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции
|122065.3
|5.4
|17598.5
|14.4
|Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
|424996.0
|18.8
|249360.1
|58.7
|Машиностроение, кроме ремонта и монтажа машин и оборудования
|162946.6
|7.2
|71319.6
|43.8
|Производство компьютеров, электронной и оптической продукции
|11444.9
|0.5
|2699.3
|23.6
|Производство электрического оборудования
|33058.0
|1.5
|12867.1
|38.9
|Производство машин и оборудования
|52896.0
|2.3
|23177.7
|43.8
|Производство автотранспортных средств, прицепов, полуприцепов, др.
|65547.7
|2.9
|32575.5
|49.7
|Производство мебели, другой продукции; ремонт и монтаж машин и оборудования
|39204.4
|1.7
|12744.2
|32.5
|Поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционного воздуха
|406613.5
|18.0
|…2
|…2
|Водоснабжения;канализация, отходы
|23257.7
|1.0
|…2
|…2
Данные: Госстат Украины
Индекс оборота (реализации) продукции по основным промышленным группам в ноябре 2018г, %:
|ноябрь 2018 к октябрю 2018
|ноябрь 2018 к ноябрю 2017
|из него внутреннего оборота, ноябрь 2018 к октябрю 2018
|ноябрь 2018 к ноябрю 2017
|из него внешнего оборота, ноябрь 2018 к октябрю 2018
|ноябрь 2018 к ноябрю 2017
|Добывающая и перерабатывающая промышленность¹
|96.8
|112.5
|100.4
|118.6
|89.6
|101.1
|Товары промежуточного потребления
|94.3
|107.6
|97.0
|115.4
|90.6
|98.2
|Инвестиционные товары
|97.1
|118.6
|105.0
|137.2
|82.5
|90.2
|Потребительские товары краткосрочного использования
|98.9
|113.2
|103.8
|113.5
|89.3
|112.4
|Потребительские товары долгосрочного использования
|109.5
|115.7
|113.5
|126.9
|105.6
|105.6
|Энергия
|98.8
|122.3
|98.8
|123.4
|97.5
|71.7
Данные: Госстат Украины
Индекс оборота (реализации) продукции добывающей и перерабатывающей промышленности в Украине в ноябре 2018г по основным видам деятельности, %:
|ноябрь 2018 к октябрю 2018
|ноябрь 2018 к ноябрю 2017
|из него внутреннего оборота, ноябрь 2018 к октябрю 2018
|ноябрь 2018 к ноябрю 2017
|из него внешнего оборота, ноябрь 2018 к октябрю 2018
|ноябрь 2018 к ноябрю 2017
|Добывающая и перерабатывающая промышленность
|96.8
|112.5
|100.4
|118.6
|89.6
|101.1
|Добывающая промышленность и разработка карьеров
|99.0
|129.2
|100.5
|131.3
|93.2
|120.9
|добыча каменного и бурого угля
|103.2
|132.1
|103.2
|135.2
|-
|-
|добыча сырой нефти и природного газа
|96.8
|132.4
|96.8
|132.4
|-
|-
|Добыча металлических руд
|99.3
|121.9
|106.4
|119.8
|94.0
|123.7
|добыча других полезных ископаемых и разработка карьеров
|90.2
|128.8
|92.0
|130.5
|86.6
|125.3
|Перерабатывающая промышленность
|96.3
|109.3
|100.4
|115.5
|89.2
|98.9
|Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
|97.9
|112.8
|102.7
|113.3
|88.7
|111.8
|Текстильное производство; производство одежды, кожи, изделий из кожи и др. материалов
|106.1
|114.2
|102.6
|114.5
|111.4
|113.6
|Изготовление изделий из древесины, производство бумаги и полиграфическая деятельность
|98.9
|120.1
|101.4
|118.4
|94.6
|123.5
|Производство кокса и продуктов нефтепереработки
|98.3
|103.0
|98.3
|103.4
|97.5
|95.1
|Производство химических веществ и химической продукции
|88.3
|91.6
|101.6
|104.7
|57.6
|60.7
|Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов
|112.8
|111.5
|120.9
|115.6
|67.8
|82.4
|Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции
|88.9
|116.8
|88.0
|116.0
|95.0
|121.6
|Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
|93.8
|100.1
|96.5
|114.5
|91.6
|90.2
|Машиностроение, кроме ремонта и монтажа машин и оборудования
|96.6
|112.2
|108.5
|128.5
|81.4
|92.4
|производство компьютеров, электронной и оптической продукции
|160.0
|155.3
|173.1
|190.6
|104.6
|67.4
|производство электрического оборудования
|102.2
|106.5
|103.5
|106.2
|100.2
|106.9
|Производство автотранспортных средств, прицепов, полуприцепов и др. транспортных средств
|87.4
|108.3
|107.7
|146.5
|67.7
|77.2
|Производство мебели, другой продукции; ремонт и монтаж машин и оборудования
|105.5
|133.2
|103.4
|145.6
|111.2
|109.8
Данные: Госстат Украины
¹ - Данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополь и зоны проведения ООС
² - Данные не обнародуются с целью обеспечения выполнения требований закона "О государственной статистике" о конфиденциальности статистической информации
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