Объем реализованной в Украине промпродукции за 11 мес.-2018 вырос на 17,4% - Госстат

Объем реализованной в Украине в январе-ноябре 2018 года промышленной продукции (товары, услуги) составил 2 трлн 262 млрд грн, что на 17,4% больше, чем в январе-ноябре 2017 года, в т.ч. за пределы страны - на 88,841 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики во вторник.

По ее данным,в ноябре-2018 реализация продукции добывающей промышленности выросла на 12,5% по сравнению с ноябрем-2017 (к октябрю-2018 сократилась на 3,2%), в перерабатывающей промышленности - на 9,3% (к октябрю-2018 сократилась на 3,7%).

В общем объеме реализации промпродукции за 11 месяцев прошлого года наибольший удельный вес приходился на перерабатывающую промышленность (65,8%), производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий (20,1%), металлургическое производство и производство готовых металлических изделий (18,8%), поставку электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха (18%), добывающую промышленность и разработку карьеров (15,2%).

Как сообщалось, в 2017 году в Украине реализовано промышленной продукции (товаров, услуг) на 2152,6 млрд грн, что на 21,9% больше, чем в 2016 году.

Объем реализованной промпродукции по основным видам деятельности за январь-ноябрь 2018г:

январь-ноябрь 2018г., млн грн ко всей реализованной продукции, % из него за пределы страны, млн грн к объему реализованной продукции за пределы страны, % Промышленность Украины¹ 2261639.7 100.0 620963.6 27.5 Добывающая и перерабатывающая промышленность 1831768.5 81.0 618529.8 33.8 Добывающая промышленность и разработка карьеров 343883.5 15.2 77193.0 22.4 добыча каменного и бурого угля 64186.0 2.8 …2 …2 добыча сырой нефти и природного газа 120039.9 5.3 - - добыча металлических руд 131097.6 5.8 69198.8 52.8 добыча других полезных ископаемых и разработка карьеров 21896.8 1.0 7855.6 35.9 Перерабатывающая промышленность 1487885.0 65.8 541336.8 36.4 Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий 455458.9 20.1 122813.7 27.0 Текстильное производство; производство одежды, кожи, изделий из кожи и др. материалов 21890.5 1.0 9468.7 43.3 Изготовление изделий из древесины, производство бумаги и полиграфическая деятельность 79028.4 3.5 29427.2 37.2 Производство кокса и продуктов нефтепереработки 88362.5 3.9 5336.8 6.0 Производство химических веществ и химической продукции 63594.9 2.8 19820.2 31.2 Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов 30337.5 1.4 3447.8 11.4 Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции 122065.3 5.4 17598.5 14.4 Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 424996.0 18.8 249360.1 58.7 Машиностроение, кроме ремонта и монтажа машин и оборудования 162946.6 7.2 71319.6 43.8 Производство компьютеров, электронной и оптической продукции 11444.9 0.5 2699.3 23.6 Производство электрического оборудования 33058.0 1.5 12867.1 38.9 Производство машин и оборудования 52896.0 2.3 23177.7 43.8 Производство автотранспортных средств, прицепов, полуприцепов, др. 65547.7 2.9 32575.5 49.7 Производство мебели, другой продукции; ремонт и монтаж машин и оборудования 39204.4 1.7 12744.2 32.5 Поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционного воздуха 406613.5 18.0 …2 …2 Водоснабжения;канализация, отходы 23257.7 1.0 …2 …2

Данные: Госстат Украины



Индекс оборота (реализации) продукции по основным промышленным группам в ноябре 2018г, %:

ноябрь 2018 к октябрю 2018 ноябрь 2018 к ноябрю 2017 из него внутреннего оборота, ноябрь 2018 к октябрю 2018 ноябрь 2018 к ноябрю 2017 из него внешнего оборота, ноябрь 2018 к октябрю 2018 ноябрь 2018 к ноябрю 2017 Добывающая и перерабатывающая промышленность¹ 96.8 112.5 100.4 118.6 89.6 101.1 Товары промежуточного потребления 94.3 107.6 97.0 115.4 90.6 98.2 Инвестиционные товары 97.1 118.6 105.0 137.2 82.5 90.2 Потребительские товары краткосрочного использования 98.9 113.2 103.8 113.5 89.3 112.4 Потребительские товары долгосрочного использования 109.5 115.7 113.5 126.9 105.6 105.6 Энергия 98.8 122.3 98.8 123.4 97.5 71.7

Данные: Госстат Украины



Индекс оборота (реализации) продукции добывающей и перерабатывающей промышленности в Украине в ноябре 2018г по основным видам деятельности, %:

ноябрь 2018 к октябрю 2018 ноябрь 2018 к ноябрю 2017 из него внутреннего оборота, ноябрь 2018 к октябрю 2018 ноябрь 2018 к ноябрю 2017 из него внешнего оборота, ноябрь 2018 к октябрю 2018 ноябрь 2018 к ноябрю 2017 Добывающая и перерабатывающая промышленность 96.8 112.5 100.4 118.6 89.6 101.1 Добывающая промышленность и разработка карьеров 99.0 129.2 100.5 131.3 93.2 120.9 добыча каменного и бурого угля 103.2 132.1 103.2 135.2 - - добыча сырой нефти и природного газа 96.8 132.4 96.8 132.4 - - Добыча металлических руд 99.3 121.9 106.4 119.8 94.0 123.7 добыча других полезных ископаемых и разработка карьеров 90.2 128.8 92.0 130.5 86.6 125.3 Перерабатывающая промышленность 96.3 109.3 100.4 115.5 89.2 98.9 Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий 97.9 112.8 102.7 113.3 88.7 111.8 Текстильное производство; производство одежды, кожи, изделий из кожи и др. материалов 106.1 114.2 102.6 114.5 111.4 113.6 Изготовление изделий из древесины, производство бумаги и полиграфическая деятельность 98.9 120.1 101.4 118.4 94.6 123.5 Производство кокса и продуктов нефтепереработки 98.3 103.0 98.3 103.4 97.5 95.1 Производство химических веществ и химической продукции 88.3 91.6 101.6 104.7 57.6 60.7 Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов 112.8 111.5 120.9 115.6 67.8 82.4 Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции 88.9 116.8 88.0 116.0 95.0 121.6 Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 93.8 100.1 96.5 114.5 91.6 90.2 Машиностроение, кроме ремонта и монтажа машин и оборудования 96.6 112.2 108.5 128.5 81.4 92.4 производство компьютеров, электронной и оптической продукции 160.0 155.3 173.1 190.6 104.6 67.4 производство электрического оборудования 102.2 106.5 103.5 106.2 100.2 106.9 Производство автотранспортных средств, прицепов, полуприцепов и др. транспортных средств 87.4 108.3 107.7 146.5 67.7 77.2 Производство мебели, другой продукции; ремонт и монтаж машин и оборудования 105.5 133.2 103.4 145.6 111.2 109.8

Данные: Госстат Украины

¹ - Данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополь и зоны проведения ООС

² - Данные не обнародуются с целью обеспечения выполнения требований закона "О государственной статистике" о конфиденциальности статистической информации