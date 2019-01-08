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В 2018 продажи коммерческих автомобилей выросли на 20% до 51,5 тыс. единиц
16:42 08.01.2019 |
По данным ассоциации «Укравтопром» в 2018 году в Украине было реализовано и впервые поставлено на учет 51,5 тыс. коммерческих автомобилей, что на 20% больше, чем в предыдущем году.
При этом, на новую технику пришлось лишь четверть первичных регистраций коммерческих авто. Спрос в этом сегменте рынка вырос всего на 10% относительно 2017 года, до 12,7 тыс. машин.
В то же время первичные регистрации импортированных бывших в эксплуатации коммерческих автомобилей увеличились почти на четверть, до 38,8 тыс. шт.
Среди новых коммерческих авто в прошлом году чаще всего регистрировались автомобили марки Renault, которым было выдано 2429 номеров. К своему результату годичной давности Renault прибавила 13 процентов.
Второе место досталось автомобилям марки Fiat - 1327 регистраций (+13% к 2018г.).
Замыкает тройку лидеров Mercedes-Benz, в активе которого 1047 реализованных новых машин (+28%).
В части импортных автомобилей, бывших в эксплуатации, лидерство на рынке принадлежит опять же Renault. За двенадцать месяцев украинскую прописку получили 9407 подержанных Рено. По сравнению с предыдущим годом спрос на б/у-шные Renault взлетел на 30 процентов.
Второй по популярности была марка Volkswagen. В 2018 году в Украину было ввезено и зарегистрировано 4941 коммерческих Фольксвагенов с зарубежным пробегом, что на 15% больше чем годом ранее.
На третьем месте, как и на рынке новых авто, Mercedes-Benz - 4911 шт. (+22%).
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