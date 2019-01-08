Финансовые новости
- |
- 08.01.19
- |
- 19:02
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Поступления в местные бюджеты за прошлый год выросли на 41 млрд грн (на 21,6%) по сравнению с 2017 годом - до 230,5 млрд грн
15:26 08.01.2019 |
Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.
"В течение 2018 года в местные бюджеты уплачено 230,5 млрд грн, тогда как за 12 месяцев 2017 года в местные бюджеты страны было направлено 189,5 млрд грн", - говорится в сообщении.
По данным ГФС, в декабре прошлого года в местные бюджеты поступило 20,8 млрд грн, что на 18,7%, или на 3,3 млрд грн больше декабря 2017 года.
В декабре 2018-го налогоплательщики направили 25,2 млрд грн налога и сбора на доходы физических лиц, что на 19,7%, или на 4,1 млрд грн больше декабря предыдущего года, утверждает ведомство.
"Налога и сбора на доходы физических лиц в сводный бюджет в течение 2018 года выплачено 229,9 млрд грн. Этот показатель на 23,8%, или на 44,2 млрд грн больше поступлений 2017 года", - заключили в ГФС.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Вселенский патриарх Варфоломей вручил митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию Томос об автокефалии ПЦУ
|Почему доллар подскочил перед выходными и что будет с курсом после Рождества
|Старт избирательной кампании: Когда Зеленский будет атаковать Тимошенко
|2019 год начался с резкого снижения курса доллара на межбанке
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Объем реализованной в Украине промпродукции за 11 мес.-2018 вырос на 17,4% - Госстат
|В Нидерландах представили концепт необычной приливной электростанции
|Goldman Sachs снижает прогнозные цены на нефть на 2019 г.
|В 2018 продажи коммерческих автомобилей выросли на 20% до 51,5 тыс. единиц
|Цены на АЗС в Киеве 8 января опустились
|Поступления в местные бюджеты за прошлый год выросли на 41 млрд грн (на 21,6%) по сравнению с 2017 годом - до 230,5 млрд грн
|Нефть продолжает самое длительное ралли за 17 месяцев, Brent поднялась выше $58,2
Это интересно
|ГФС упростила процедуру продажи, растаможенных авто
|Sony разработала технологию лазерного распознавания лиц для смартфонов
|Самые крутые электромотоциклы, которые выйдут в 2019 году
|С помощью «умной» школьной формы в Китае будут выявлять прогульщиков
|Китай первым посадил космический аппарат на обратной стороне Луны
|Samsung задумала выпуск «умных» кроссовок
|В Великобритании владельцам электромобилей регламентируют время зарядки