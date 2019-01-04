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В 2018 продажи б/у автомобилей в Украине повысились в 2 раза до 116,8 тыс. единиц
16:18 04.01.2019 |
В 2018 году по сравнению с 2017 годом продажи б/у автомобилей в Украине повысились в 2 раза до 116,8 тыс. единиц.
Об этом говорится в сообщении ассоциации "Укравтопром", передают Українськi Новини.
"Всего по итогам минувшего года украинские номера получили 116,8 тыс. импортный подержанных легковых автомобилей или в два раза больше чем в 2017 году", - говорится в нем.
Согласно сообщению, повышенный спрос на б/у импорт привел к общему росту первичного рынка легковых автомобилей на 43 процента до 198,6 тыс. машин.
Маркой-лидером на первичном рынке легковых авто с пробегом стал Volkswagen.
В 2018 году украинцы поставили на учет 19 250 импортированных фольксвагенов не первой свежести, что в три раза больше чем новых автомобилей этой же марки.
На втором месте Renault с показателем 14 758 подержанных авто.
Первичные регистрации б/у Рено в 1,7 раза превзошли результат новых.
Шкода заняла третье место - 10 615 авто с пробегом (почти в 2 раза больше продаж новых Шкод).
Четвертым по популярности стал Ford, импортированный секонд-хенд этой марки выбрали 7 854 украинца - это в 2,5 раза больше чем тех, кто выбрал новые Форды.
Замыкает пятерку лидеров первичного рынка легковых автомобилей с пробегом Opel с результатом 6 827 машин (для справки: новых Опелей в прошлом году было реализовано всего 209 единиц).
Как сообщали Українськi Новини, в 2018 году по сравнению с 2017 годом продажи новых легковых автомобилей в Украине снизились на 0,6% до 81,8 тыс. единиц.
Ассоциация "Укравтопром" констатирует увеличение продаж импортных подержанных автомобилей в 3,3 раза до 56 744 единиц в 2017 году по сравнению с 2016 годом.
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