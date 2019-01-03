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ГФС упростила процедуру продажи, растаможенных авто
Государственная фискальная служба упростила процедуру продажи автомобилей, которые были растаможены по заниженной ставке акцизного налога. Об этом сообщил начальник Главного сервисного центра МВД Владислав Крыклий в Facebook.
"Получили официальное разъяснение от ГФС. Теперь не нужно ждать 365 дней, чтобы продать авто, которое вы растаможили по сниженным ставкам акцизного налога. С сегодняшнего дня отметка о запрете отчуждения в свидетельстве о регистрации транспортного средства не помешает вам продать/перерегистрировать авто. И не нужно дополнительно проводить перерегистрацию автомобиля, чтобы избавиться соответствующей отметки", - написал он.
Напомним, с 25 ноября по 14 декабря таможни оформили 2,8 тыс. авто на еврономерах на сумму 187,1 млн грн.
По подсчетам Министерства финансов, государственный бюджет Украины может пополниться на 5-10 млрд грн от оформления автомобилей с иностранной регистрацией.
17 декабря Кабинет министров внес изменения в постановление о государственной регистрации транспортных средств. Ряд услуг теперь будуть предоставлять автовладельцам в упрощенной форме.
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