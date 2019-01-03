Финансовые новости
- |
- 03.01.19
- |
- 21:07
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Налоговые поступления в общий фонд госбюджета по результатам года были на 8,1 миллиарда гривен ниже запланированных
12:54 03.01.2019 |
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Как сообщало в течение года Министерство финансов, существовали несколько основных факторов, которые осложнили выполнение плановых показателей.
Несколько ключевых факторов, которые негативно повлияли на налоговые поступления, включали: аванс по рентным платежам (в декабре 2017 года было уплачено 4,8 млрд грн, которые были заложены в план 2018 года), падение производства табачных изделий (на 10,1% г/г по результатам 11 месяцев 2018 года), а также ниже, чем заложенные в госбюджет цены на нефтепродукты, отсутствие девальвации гривни, меньшие объемы импорта природного газа.
Вместе с тем суммы возмещения НДС, которое осуществлялось автоматически, были выше прогнозируемых.
Кроме того, налоговые поступления в государственный бюджет скорректированы на 3,2 млрд грн, которые были направлены в местные бюджеты на ремонт дорог (таможенный эксперимент).
В результате, несмотря на перевыполнение плана поступлений от налога на прибыль предприятий, налоговые поступления в общий фонд госбюджета по результатам года были на 8,1 млрд грн ниже запланированных и составили 716,6 млрд грн (по оперативным данным Государственной казначейской службы).
"Что касается расходов, что по результатам года правительство полностью профинансировало все защищенные статьи расходов. В целом, расходы по общему фонду государственного бюджета составили 884,5 млрд грн, что на 2,4% меньше плановых показателей.
Основной статьей, по которой фактические расходы были на 12,2 млрд грн ниже запланированных из-за курсовой разницы, было обслуживание государственного долга", - подчеркнули в министерстве.
В Минфине уточнили, что в декабре при внесении изменений в госбюджет на 2018 год был увеличен трансферт Пенсионному фонду на 10,8 млрд грн, чтобы минимизировать разрыв ликвидности Фонда.
"Поступления от ЕСВ были меньше плановых из-за невыполнения плана по уплате ЕСВ предпринимателями на общей системе налогообложения, и это на фоне увеличения расходов. Поэтому в течение года Пенсионный фонд получал ссуды с ЕКС и на конец года накопил непогашенных ссуд, которые были предоставлены в течение именно 2018 года, в сумме 4,8 млрд грн (хотя в отдельные месяцы эти суммы достигали более 16 млрд грн)", - детализировали в министерстве.
Министерство приняло компенсаторные меры по традиционно выше среднемесячных расходов декабря, что позволило впервые на последние годы уменьшить возможные негативные эффекты таких расходов на курс и инфляцию.
"Мы обеспечили финансирование защищенных статей расходов, оперативно реагировали на текущие проблемные вопросы и принимали меры относительно невыполнения отдельных бюджетных показателей", - говорится в сообщении.
В Минфине отмечают, что это дало возможность сделать правильные выводы для формирования бюджетной росписи на 2019 год.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Климпуш-Цинцадзе: Россия не нуждается в поводах, она всё равно будет действовать агрессивно
|Несколько фронтов. Главные вызовы 2019 года в войне на Донбассе
|В Украине разрешили обмен валют через банкоматы и терминалы
|Минимальная зарплата выросла на 450 гривен до 4 173 гривен с января
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Госбюджет Украины в 2018 году перевыполнен по доходам на 1,1% - Минфин
|Нефть Brent 3 января перешла к росту, поднялась выше $55 за баррель
|ГФС упростила процедуру продажи, растаможенных авто
|Региональные сети АЗС со 2 на 3 января опустили цены на бензин и дизельное топливо на 30-60 коп.
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 3.01.19
|Налоговые поступления в общий фонд госбюджета по результатам года были на 8,1 миллиарда гривен ниже запланированных
Это интересно
|Samsung Remote Access: доступ к компьютерным устройствам через экран телевизора
|Volkswagen показала мобильную станцию для быстрой зарядки
|В Украине планируют оборудовать все парковки электрозарядками
|Маск анонсировал появление Tesla Supercharger в Украине
|Самые ожидаемые электромобили 2019-2020
|В Гарварде разработали полимерное покрытие, которое сделает из солнечных панелей своего рода подсолнухи