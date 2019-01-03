Налоговые поступления в общий фонд госбюджета по результатам года были на 8,1 миллиарда гривен ниже запланированных

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Как сообщало в течение года Министерство финансов, существовали несколько основных факторов, которые осложнили выполнение плановых показателей.

Несколько ключевых факторов, которые негативно повлияли на налоговые поступления, включали: аванс по рентным платежам (в декабре 2017 года было уплачено 4,8 млрд грн, которые были заложены в план 2018 года), падение производства табачных изделий (на 10,1% г/г по результатам 11 месяцев 2018 года), а также ниже, чем заложенные в госбюджет цены на нефтепродукты, отсутствие девальвации гривни, меньшие объемы импорта природного газа.

Вместе с тем суммы возмещения НДС, которое осуществлялось автоматически, были выше прогнозируемых.

Кроме того, налоговые поступления в государственный бюджет скорректированы на 3,2 млрд грн, которые были направлены в местные бюджеты на ремонт дорог (таможенный эксперимент).

В результате, несмотря на перевыполнение плана поступлений от налога на прибыль предприятий, налоговые поступления в общий фонд госбюджета по результатам года были на 8,1 млрд грн ниже запланированных и составили 716,6 млрд грн (по оперативным данным Государственной казначейской службы).

"Что касается расходов, что по результатам года правительство полностью профинансировало все защищенные статьи расходов. В целом, расходы по общему фонду государственного бюджета составили 884,5 млрд грн, что на 2,4% меньше плановых показателей.

Основной статьей, по которой фактические расходы были на 12,2 млрд грн ниже запланированных из-за курсовой разницы, было обслуживание государственного долга", - подчеркнули в министерстве.

В Минфине уточнили, что в декабре при внесении изменений в госбюджет на 2018 год был увеличен трансферт Пенсионному фонду на 10,8 млрд грн, чтобы минимизировать разрыв ликвидности Фонда.

"Поступления от ЕСВ были меньше плановых из-за невыполнения плана по уплате ЕСВ предпринимателями на общей системе налогообложения, и это на фоне увеличения расходов. Поэтому в течение года Пенсионный фонд получал ссуды с ЕКС и на конец года накопил непогашенных ссуд, которые были предоставлены в течение именно 2018 года, в сумме 4,8 млрд грн (хотя в отдельные месяцы эти суммы достигали более 16 млрд грн)", - детализировали в министерстве.

Министерство приняло компенсаторные меры по традиционно выше среднемесячных расходов декабря, что позволило впервые на последние годы уменьшить возможные негативные эффекты таких расходов на курс и инфляцию.

"Мы обеспечили финансирование защищенных статей расходов, оперативно реагировали на текущие проблемные вопросы и принимали меры относительно невыполнения отдельных бюджетных показателей", - говорится в сообщении.

В Минфине отмечают, что это дало возможность сделать правильные выводы для формирования бюджетной росписи на 2019 год.