Финансовые новости
- |
- 03.01.19
- |
- 21:08
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Рынок новых легковых авто в Украине в 2018г не превысил показатель 2017г - «Укравтопром»
09:07 03.01.2019 |
Первичные регистрации новых легковых автомобилей в Украине в 2018 году составили 81,8 тыс. ед., что на 0,6% или 453 авто меньше, чем в 2017 году, сообщает ассоциация "Укравтопром".
"Таким образом, озвученные год назад прогнозы многих экспертов о росте рынка на 20% не осуществились, а спрос наоборот упал", - констатирует ассоциация.
При этом первое место в рейтинге марок завоевала Toyota с регистрацией 10,082 тыс. автомобилей (на 4% больше, чем годом ранее), второе место у Renault (8,722 тыс. ед.), на третье вышел Volkswagen (6,183 тыс.).
Наиболее продаваемым авто стал Renault Duster с показателем 3465 первичных регистраций, за ним следуют KIA Sportage - 3128 ед. и Toyota RAV4 - 2653 ед.
Анализируя динамику рынка новых авто в Украине в прошедшем году, ассоциация напоминает, что в январе 2018 года в Украине было зарегистрировано 6,6 тыс. новых авто, что на 37% превзошло результат годичной давности.
"Такой резкий старт в начале года и вызвал повышенные ожидания у экспертов и операторов рынка", - считают в "Укравтопроме". Лидировала в январе Toyota с 941 регистрацией, но бестселлером стал снятый с продаж в других странах из-за дизельного скандала Volkswagen Golf, мимо которого не смогли пройти 318 украинцев.
Февральский рынок по сравнению с февралем-2017 вырос на 21% - до 5,8 тыс. новых авто, а пальма первенства перешла к Volkswagen (830 авто).
"Такой успех Volkswagen обеспечили дизельгейтные авто 2015 года выпуска и в основном все тот же Golf", - констатирует "Укравтопром".
По оценке "Укравтопрома", первый тревожный сигнал для рынка прозвучал в марте, когда количество регистраций к марту-2017сократилось почти на 7%, до 6,8 тыс, и этот же результат практически повторился в апреле, но с положительной динамикой (плюс 6%). Лидировала Toyota (852 авто), но самым популярным стал Renault Duster (308 ед.).
В мае-2018 украинцы приобрели всего на несколько автомобилей меньше, чем в предыдущем месяце, но в то же время обеспечили небольшой рост ("плюс" 4%) по сравнению с аналогичным показателем 2017 года. Лидерство сохранила Toyota, а лучшими продажами отличился еще один дизельгейтный автомобиль - Audi A3.
В июне рынок новых легковых автомобилей снова остыл, но спрос упал не только по отношению к июньским регистрациям прошлого года ("минус" 5,4%), но и к предыдущему месяцу ("минус" 4,8%), до 6,5 тыс. ед. Лидер не изменился, а титул бестселлера после шестимесячного перерыва вновь вернул KIA Sportage,
В сообщении ассоциации отмечается, что второе полугодие-2018 авторынок Украины начал с позитивной динамики - в июле регистрации увеличились на 4% - до 6,7 тыс. ед, лидером рейтинга стал Renault (725 ед.), а самым популярным авто остался KIA Sportage (301 продажа).
Августовский рынок вырос на 11%, до 7,3 тыс. новых легковых автомобилей, лидерство удерживал Renault (986 новых машин).
Осенью-2018 на украинском рынке новых легковых авто сформировалась стойкая отрицательная динамика - сентябрьский спрос просел на 14% до 6,8 тыс. машин (при этом на лидерскую позицию среди брендов вернулась Toyota с 918 авто, а автомобилем месяца стал Renault Duster), в октябре рынок упал на 6% - до 7,2 тыс. авто.
Ноябрь продолжил негативный тренд, регистрации новых авто к ноябрю- 2017 снизились на 4%, до 7,3 тыс. ед, а лидером стал Renault с показателем 865 реализованных авто.
"В декабре потребительская активность рухнула к предыдущему году на 23%, регистрацию прошли чуть более 7 тыс. новых легковушек. На "олимп" брендов вновь вернулась Toyota (821 ед.), а бестселлером последнего месяца 2018 года остался KIA Sportage, который выбрали 418 покупателей", - отмечает ассоциация.
Как сообщалось, в числе факторов, не позволивших украинскому авторынку вырасти в 2018 году, эксперты называли рост ввоза подержанных авто по льготным ставкам акциза, а также проблему "евроблях".
По данным ассоциации "Укравтопром", продажи новых легковых авто в 2017 году превысили показатель 2016 года на 25%, составив 82,3 тыс. ед.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Климпуш-Цинцадзе: Россия не нуждается в поводах, она всё равно будет действовать агрессивно
|Несколько фронтов. Главные вызовы 2019 года в войне на Донбассе
|В Украине разрешили обмен валют через банкоматы и терминалы
|Минимальная зарплата выросла на 450 гривен до 4 173 гривен с января
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Госбюджет Украины в 2018 году перевыполнен по доходам на 1,1% - Минфин
|Нефть Brent 3 января перешла к росту, поднялась выше $55 за баррель
|ГФС упростила процедуру продажи, растаможенных авто
|Региональные сети АЗС со 2 на 3 января опустили цены на бензин и дизельное топливо на 30-60 коп.
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 3.01.19
|Налоговые поступления в общий фонд госбюджета по результатам года были на 8,1 миллиарда гривен ниже запланированных
Это интересно
|Samsung Remote Access: доступ к компьютерным устройствам через экран телевизора
|Volkswagen показала мобильную станцию для быстрой зарядки
|В Украине планируют оборудовать все парковки электрозарядками
|Маск анонсировал появление Tesla Supercharger в Украине
|Самые ожидаемые электромобили 2019-2020
|В Гарварде разработали полимерное покрытие, которое сделает из солнечных панелей своего рода подсолнухи