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Правительство Украины встретило 2019 год с остатками 9,9 млрд грн и 47 млрд грн в валюте
17:27 02.01.2019 |
Остатки средств на Едином казначейском счете (ЕКС) на 2 января 2019 года составили 9,9 млрд грн, а на валютных счетах НБУ и в учреждениях госбанков - 47,7 млрд грн, говорится в сообщении Минфина в среду.
"Первые выплаты долга начинаются сразу с первого банковского рабочего дня нового года, и Министерство финансов готово их профинансировать", - отмечается в релизе.
Ведомство напоминает, что в целом в наступившем году на обслуживание и погашение государственного долга бюджет предусматривает 417,4 млрд грн.
В минувшем году заимствования составили 277 млрд грн, из которых внешние - 103 млрд грн, внутренние - 174 млрд грн, а приватизация принесла всего 0,3 млрд грн вместо запланированных 21,3 млрд грн.
Как сообщалось, 2018 году правительство встречало с остатками на ЕКС 5,1 млрд грн, а за месяц до нового, 2019 года, на ЕКС было 17,21 млрд грн. Информация о валютных остатках правительства отсутствовала.
Согласно данным Национального банка Украины, остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах банков на утро 2 января составляли 35,65 млрд грн, тогда как год назад их было больше на 1,84 млрд грн, а месяц назад - на 15,13 млрд грн.
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