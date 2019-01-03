Финансовые новости
- |
- 03.01.19
- |
- 00:39
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Украина начала применять положения Региональной конвенции Пан-Евро-Мед
13:35 02.01.2019 |
Украина начала применять положения Региональной конвенции о панъевросредиземноморских преференциальных правилах происхождения (Пан-Евро-Мед).
Об этом говорится в сообщении Министерства экономического развития и торговли, передают Українськi Новини.
"С 1 января 2019 между Украиной и Европейским Союзом в двусторонней торговле начато применение положений Региональной конвенции о панъевросредиземноморских преференциальных правилах происхождения", - говорится в нем.
Согласно сообщению, конвенция Пан-Евро-Мед является инструментом, который устанавливает идентичные правила происхождения товаров, применяемые в рамках соглашений о свободной торговле между ее договаривающимися сторонами.
Отмечается, что в будущем применение Пан-Евро-Мед увеличит выгоды для национальных экспортеров путем открытия дополнительных возможностей для украинских производителей: они смогут использовать принцип диагональной кумуляции происхождения товаров, применяется между участниками конвенции при условии существования между ними режимов свободной торговли.
"На практике применения положений конвенции Пан-Евро-Мед означает, что украинский производитель сможет закупать сырье или комплектующие в одной из участвующих сторон конвенции, а готовую продукцию экспортировать в другую участницу конвенции без уплаты пошлины, или по заниженной ставке пошлины", - сказано в сообщении.
Сейчас участниками конвенции являются 25 сторон, а именно: ЕС, страны ЕАСТ (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария), Албания, Алжир, Босния и Герцеговина, Грузия, Египет, Израиль, Иордания, Ливан, Косово, Македония, Марокко, Молдова, Палестина, Сербия, Сирия, Тунис, Турция, Украина, Фарерские острова и Черногория.
Как сообщали Українськi Новини, в феврале Украина стала участником конвенции Региональной конвенции о панъевросредиземноморских преференциальных правилах происхождения.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Минимальная зарплата выросла на 450 гривен до 4 173 гривен с января
|Артист Зеленский решил баллотироваться в Президенты
|Смертоносные подарки. Сколько нового вооружения получили ВСУ в 2018 году
|Почему весной украинцы все равно выберут Порошенко
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Правительство Украины встретило 2019 год с остатками 9,9 млрд грн и 47 млрд грн в валюте
|Нефть дешевеет 2 января на ожиданиях роста предложения при снижении темпов развития экономики мира
|За праздники топливо на АЗС подешевело на 20 коп./л
|Украина начала применять положения Региональной конвенции Пан-Евро-Мед
|Украина в 2018г снизила импорт газа на четверть
|В Украине стартовала монетизация жилищных субсидий
Это интересно
|Honor V20 представлен официально: SoC Kirin 980, 48-мегапиксельная камера, режим ПК и АКБ емкостью 4000 мАч за $435
|Британия откажется от использования оборудования Huawei в сетях экстренной связи
|Xiaomi выпустила лёгкий браузер с функцией экономии трафика для всех желающих
|За год самые богатые в мире люди потеряли более 500 миллиардов долларов
|Смартфон Xiaomi Mi Play вышел в трёх модификациях вместо одной
|LG присоединилась к Apple, Intel и Huawei в судебном процессе в Южной Корее против Qualcomm