Украина начала применять положения Региональной конвенции Пан-Евро-Мед

Украина начала применять положения Региональной конвенции о панъевросредиземноморских преференциальных правилах происхождения (Пан-Евро-Мед).

Об этом говорится в сообщении Министерства экономического развития и торговли, передают Українськi Новини.

"С 1 января 2019 между Украиной и Европейским Союзом в двусторонней торговле начато применение положений Региональной конвенции о панъевросредиземноморских преференциальных правилах происхождения", - говорится в нем.

Согласно сообщению, конвенция Пан-Евро-Мед является инструментом, который устанавливает идентичные правила происхождения товаров, применяемые в рамках соглашений о свободной торговле между ее договаривающимися сторонами.

Отмечается, что в будущем применение Пан-Евро-Мед увеличит выгоды для национальных экспортеров путем открытия дополнительных возможностей для украинских производителей: они смогут использовать принцип диагональной кумуляции происхождения товаров, применяется между участниками конвенции при условии существования между ними режимов свободной торговли.

"На практике применения положений конвенции Пан-Евро-Мед означает, что украинский производитель сможет закупать сырье или комплектующие в одной из участвующих сторон конвенции, а готовую продукцию экспортировать в другую участницу конвенции без уплаты пошлины, или по заниженной ставке пошлины", - сказано в сообщении.

Сейчас участниками конвенции являются 25 сторон, а именно: ЕС, страны ЕАСТ (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария), Албания, Алжир, Босния и Герцеговина, Грузия, Египет, Израиль, Иордания, Ливан, Косово, Македония, Марокко, Молдова, Палестина, Сербия, Сирия, Тунис, Турция, Украина, Фарерские острова и Черногория.

Как сообщали Українськi Новини, в феврале Украина стала участником конвенции Региональной конвенции о панъевросредиземноморских преференциальных правилах происхождения.