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В Украине стартовала монетизация жилищных субсидий
13:25 02.01.2019 |
В Украине с 1 января 2019 года вступил в силу порядок предоставления жилищных субсидий населению в денежной форме.
Согласно постановлению правительства №1176 от 27 декабря, с 1 января 2019 года в денежной форме будут предоставляться субсидии тем домохозяйствам, которые впервые обратятся за ее получением.
При этом проект постановления предусматривает, что домохозяйства, которым субсидия назначена в текущем году, продолжат получать ее до окончания отопительного периода в соответствии с действующим порядком - путем перечисления бюджетных средств местным органам социальной защиты населения на счета организаций, предоставляющих услуги.
С мая 2019 года назначение субсидии домохозяйствам, которые ее получали на протяжении 2018/2019 года, будет предоставляться в денежной форме только после предоставления нового заявления и декларации, в которых обязательно определяется номер мобильного телефона заявителя.
Начиная с октября 2019 года, денежная форма охватит всех получателей льгот и жилищных субсидий.
Администрирование механизма монетизации будет осуществлять государственный Ощадбанк.
"С сегодняшнего дня, все, кто обратится за субсидией с новым пакетом документов, получать помощь уже по новому алгоритму. Средства для оплаты коммунальных платежей поступать на персональный аккаунт субсидианта в Ощадбанк", - сообщила пресс-служба правительства в социальной сети Facebook.
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