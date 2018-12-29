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Платежный баланс в ноябре сведен с профицитом $1,3 млрд - НБУ
19:24 29.12.2018 |
Платежный баланс в ноябре 2018 года сведен с профицитом на уровне $1,321 млрд, сообщается на веб-сайте Национального банка Украины (НБУ) в субботу.
Таким образом, профицит платежного баланса с начала года составил $1,067 млрд, тогда как за 11 месяцев 2017 года был зафиксирован профицит на уровне $2,565 млрд.
Дефицит текущего счета в ноябре 2018 года составил $299 млн, тогда как в ноябре 2017 года был зафиксирован профицит на уровне $73 млн.
В январе-ноябре 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года дефицит текущего счета возрос в 2,66 раза - до $4,426 млрд.
Приток капитала по финансовому счету в ноябре 2018 года составил $1,618 млрд (в 3,8 раза больше, чем в ноябре 2017 года), в том числе чистый приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) - $301 млн ($150 млн).
За 11 месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года поступления по финансовому счету возросли на 29,2% - до $5,456 млрд, тогда как объем ПИИ сократился на 13,4% - до $2,034 млрд.
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