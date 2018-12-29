Финансовые новости
- |
- 29.12.18
- |
- 11:11
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Госказначейство 27 декабря перечислило 2,7 млрд грн возмещения НДС
09:38 29.12.2018 |
Государственная казначейская служба (ГКСУ) 27 декабря 2018 года перечислила 2,771 млрд грн бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость (НДС), свидетельствуют данные на ее сайте.
ГКСУ, в частности, перечислила Мариупольскому металлургическому комбинату (ММК) им.Ильича из группы "Метинвест" 821,5 млн грн возмещения НДС, а также 702,2 млн грн - агроэкспортеру "Кернел-Трейд", 138 млн грн - Никопольскому заводу ферросплавов , 133,417 млн грн - Николаевскому глиноземному заводу (НГЗ), а также 100 млн грн - дочернему предприятию "Кондитерская корпорация Рошен", сообщается на сайте ведомства.
Как отметила в соцсети Facebook министр финансов Оксана Маркарова, возмещение НДС происходит в штатном режиме: "НДС компенсируем в штатном режиме в соответствии с тем, как приходят платежки".
В то же время в среду, 26 декабря, ГКСУ возместила 346,8 млн грн НДС. В пятницу, 22 декабря общие отчисления возмещения данного налога достигли 627,4 млн грн, из которых 444,4 млн грн получил "Нибулон".
С начала декабря ГКСУ возместило 7,01 млрд грн НДС, а с начала 2018 года по состоянию на 28 декабря общая сумма возмещения указанного налога превысила 128,6 млрд грн, свидетельствуют данные ведомства.
Как сообщалось, по итогам января-ноября 2018 года НДС был возмещен на сумму 121,61 млрд грн, что на 11,9% больше показателя за аналогичный период прошлого года. В том числе ноябрськое возмещение составило 13,65 млрд грн по сравнению с 10,3 млрд грн в октябре этого года и 11,42 млрд грн в ноябре-2017.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Доллар подорожал перед Новым годом. Что будет с курсом в январе 2019 года
ТОП-НОВОСТИ
|Тимур Хромаев: Многие кричат «зрада» и «ганьба» в Фейсбуке, но доказывать собственную правоту не умеют
|Потребнастроения украинцев в ноябре улучшились после существенного ухудшения в октябре - исследование
|Меркель и Макрона требуют освободить украинских моряков
|Какие налоговые изменения ждут людей и бизнес в 2019 году
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Транзит газа через Украину за 9 мес.-2018 упал на 7% из-за роста транзита по Nord Stream-OPAL - Нафтогаз
|Госказначейство 27 декабря перечислило 2,7 млрд грн возмещения НДС
|Нефть подорожала в пятницу, но завершила неделю в минусе, Brent у $52,2 за баррель
|В ноябре задолженность по зарплатам уменьшилась на 2,2% до 2,8 млрд гривен
|Реальная зарплата в Украине в ноябре 2018г возросла на 11,4% - Госстат
|В 3-м квартале доходы населения увеличились на 18% до 809 млрд гривен, расходы составили 787,5 млрд гривен
Это интересно
|Honor V20 представлен официально: SoC Kirin 980, 48-мегапиксельная камера, режим ПК и АКБ емкостью 4000 мАч за $435
|Британия откажется от использования оборудования Huawei в сетях экстренной связи
|Xiaomi выпустила лёгкий браузер с функцией экономии трафика для всех желающих
|За год самые богатые в мире люди потеряли более 500 миллиардов долларов
|Смартфон Xiaomi Mi Play вышел в трёх модификациях вместо одной
|LG присоединилась к Apple, Intel и Huawei в судебном процессе в Южной Корее против Qualcomm
|В Японии считают смартфоны виновными в ухудшении зрения учащихся