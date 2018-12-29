Госказначейство 27 декабря перечислило 2,7 млрд грн возмещения НДС

Государственная казначейская служба (ГКСУ) 27 декабря 2018 года перечислила 2,771 млрд грн бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость (НДС), свидетельствуют данные на ее сайте.

ГКСУ, в частности, перечислила Мариупольскому металлургическому комбинату (ММК) им.Ильича из группы "Метинвест" 821,5 млн грн возмещения НДС, а также 702,2 млн грн - агроэкспортеру "Кернел-Трейд", 138 млн грн - Никопольскому заводу ферросплавов , 133,417 млн грн - Николаевскому глиноземному заводу (НГЗ), а также 100 млн грн - дочернему предприятию "Кондитерская корпорация Рошен", сообщается на сайте ведомства.

Как отметила в соцсети Facebook министр финансов Оксана Маркарова, возмещение НДС происходит в штатном режиме: "НДС компенсируем в штатном режиме в соответствии с тем, как приходят платежки".

В то же время в среду, 26 декабря, ГКСУ возместила 346,8 млн грн НДС. В пятницу, 22 декабря общие отчисления возмещения данного налога достигли 627,4 млн грн, из которых 444,4 млн грн получил "Нибулон".

С начала декабря ГКСУ возместило 7,01 млрд грн НДС, а с начала 2018 года по состоянию на 28 декабря общая сумма возмещения указанного налога превысила 128,6 млрд грн, свидетельствуют данные ведомства.

Как сообщалось, по итогам января-ноября 2018 года НДС был возмещен на сумму 121,61 млрд грн, что на 11,9% больше показателя за аналогичный период прошлого года. В том числе ноябрськое возмещение составило 13,65 млрд грн по сравнению с 10,3 млрд грн в октябре этого года и 11,42 млрд грн в ноябре-2017.