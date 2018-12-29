В ноябре задолженность по зарплатам уменьшилась на 2,2% до 2,8 млрд гривен

На 1 декабря 2018 года задолженность по выплате заработной платы уменьшилась на 2,2% по сравнению с 1 ноябрем 2018 года до 2 819,392 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики, передают Українські Новини.

Наибольшая задолженность по выплате заработной платы на 1 декабря 2018 года была зафиксирована в Донецкой области - 497,628 млн гривен, Луганской - 517,236 млн гривен и Харьковской - 275,098 млн гривен.

Данные приведены без учета аннексированного Россией Крыма и Севастополя и части зоны проведения АТО.

Как сообщали Українські Новини, на 1 ноября 2018 года задолженность по выплате заработной платы уменьшилась на 0,2% по сравнению с 1 октябрем 2018 года до 2 883,639 млн гривен.

Задолженность по выплате заработной платы в Украине на 1 декабря 2018 года:



