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В ноябре задолженность по зарплатам уменьшилась на 2,2% до 2,8 млрд гривен
09:26 29.12.2018 |
На 1 декабря 2018 года задолженность по выплате заработной платы уменьшилась на 2,2% по сравнению с 1 ноябрем 2018 года до 2 819,392 млн гривен.
Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики, передают Українські Новини.
Наибольшая задолженность по выплате заработной платы на 1 декабря 2018 года была зафиксирована в Донецкой области - 497,628 млн гривен, Луганской - 517,236 млн гривен и Харьковской - 275,098 млн гривен.
Данные приведены без учета аннексированного Россией Крыма и Севастополя и части зоны проведения АТО.
Как сообщали Українські Новини, на 1 ноября 2018 года задолженность по выплате заработной платы уменьшилась на 0,2% по сравнению с 1 октябрем 2018 года до 2 883,639 млн гривен.
Задолженность по выплате заработной платы в Украине на 1 декабря 2018 года:
|На 1 декабря 2018 года, млн гривен
|в % к 01.11.2018
|Всего
|2 819,392
|97,8
|Сельское хозяйство, охота, лесное и рыбное хозяйства
|23,150
|95,9
|Промышленность
|2 179,568
|97,2
|- Добывающая промышленность
|523,021
|93,1
|- Обрабатывающая промышленность
|1 364,122
|98,5
|- Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха
|201,130
|95,7
|- Водоснабжения; канализация, обращения с отходами
|91,296
|107,9
|Строительство
|78,598
|99,7
|Торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного употребления
|28,759
|108,6
|Транспорт и связь
|212,877
|108,1
|Временное размещение и организация питания
|4,163
|128,5
|Информация и телекоммуникации
|9,147
|95,4
|Финансовая деятельность
|20,703
|105,1
|Операции с недвижимостью
|62,633
|101,9
|Профессиональная, научная и техническая деятельность
|143,207
|105,3
|Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания
|9,416
|85,6
|Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование
|5,788
|44,1
|Образование
|10,114
|114,6
|Здравоохранение и социальная помощь
|30,482
|59,1
|Искусство, спорт, развлечения и отдых:
|0,690
|114,2
|Предоставление других услуг
|0,099
|99,0
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