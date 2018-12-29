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Реальная зарплата в Украине в ноябре 2018г возросла на 11,4% - Госстат
09:23 29.12.2018 |
Реальная заработная плата в Украине в ноябре 2018 года по сравнению с ноябрем 2017 года увеличилась на 11,4%, по сравнению с октябрем 2018 года - сократилась на 2%, сообщила Государственная служба статистики в пятницу.
Как отмечает Госстат, средняя номинальная заработная плата штатных работников в ноябре 2018 года по сравнению с октябрем 2018 года сократилась на 0,6%, в годовом измерении увеличилась - на 22,5%, составив 9161 грн, тогда как в октябре она составила 9218 грн, сентябре 9042 грн, в августе - 8977 грн , в июле - 9170 грн, в июне - 9141 грн.
По данным статведомства, наибольший рост средней заработной платы штатных работников в ноябре 2018 года по сравнению с ноябрем 2017 года наблюдался в Полтавской (на 27%), Запорожской (на 26,1%), Винницкой (на 26%), Киевской (на 25,1%), Тернопольской, Черновицкой Закарпатской (на 24,2%), Житомирской (на 24,1%), Николаевской (на 23,3%), Ивано-Франковской (на 23,2%), Ривненской (на 22,8%), Львовской (на 22,7%), Черниговской (на 22,4%), Волынской (на 21,8%), Кировоградской (на 22%) областях и Киеве (на 19,4%).
В Донецкой и Луганской областях (без учета части зоны проведения ООС) рост заработной платы составил 21,3% и 18,3% соответственно.
Самый высокий уровень зарплат в минувшем месяце зафиксирован в Киеве - 13897 грн, самый низкий - в Черниговской области - 7221 грн.
В ноябре 2018 года по сравнению с аналогичным месяцем 2017 года заработная плата возросла в сфере деятельности административного и вспомогательного обслуживания (на 30,6%), строительстве (на 27,5%), финансовой и страховой деятельности (на 25,2%), промышленности (на 25%), на предприятиях транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности (на 24,2%), сфере госуправления и обороны, обязательного соцстрахования (на 23,4%), сельском, лесном и рыбном хозяйствах (на 22,9%), операций с недвижимым имущество (на 20,8%), предоставлении других видов услуг (на 20,3%), сфере оптовой и розничной торговли, ремонте автотранспортных средств и мотоциклов (на 19,4%), образовании (на 18,4%), временном размещении и организации питания (на16,8%), здравоохранении (на 17,6%).
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