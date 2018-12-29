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В 3-м квартале доходы населения увеличились на 18% до 809 млрд гривен, расходы составили 787,5 млрд гривен
09:19 29.12.2018 |
В 3-м квартале 2018 года доходы населения увеличились на 18% до 809,046 млрд гривен по сравнению с 3-м кварталом 2017 года, расходы составили 787,509 млрд гривен.
Об этом Українським Новинам сообщила Государственная служба статистики.
Общее увеличение доходов произошло за счет увеличения оплаты труда - на 22,9%, социальной помощи и других текущих и капитальных трансфертов - на 14%, а также от прибыли и смешанного дохода - на 15,4%.
Как сообщали Українські Новини, во 2-м квартале 2018 года доходы населения увеличились на 25,9% по сравнению со 2-м кварталом 2017 года до 758,578 млрд гривен, расходы составили 745,579 млрд гривен.
В 2017 году доходы населения увеличились на 24,4% по сравнению с 2016 годом до 2 475,826 млрд гривен, расходы составили 2 544,806 млрд гривен.
Доходы и расходы населения Украины в 3-м квартале 2018 года, данные Государственной службы статистики:
|млн гривен
|% к 3-му кварталу
|Доходы, всего:
|809046
|118,0
|1. Оплата труда
|380399
|122,9
|2. Прибыль и смешанный доход
|174952
|115,4
|3. Доходы от имущества, полученные
|20456
|103,0
|4. Социальная помощь, другие текущие и капитальные трансферты, из них:
|233239
|114,0
|- социальная помощь
|118915
|124,7
|- другие текущие трансферты
|32784
|118,9
|- социальные трансферты в натуре
|81540
|99,9
|Расходы и сбережения, всего:
|809046
|118,0
|1. Покупка товаров и оплата услуг
|702981
|119,0
|2. Доходы от имущества, оплаченные
|6247
|137,8
|3. Текущие налоги на прибыль, имущество, и другие оплаченные текущие трансферты, в том числе:
|78281
|124,9
|- текущие налоги на прибыль, имущество и др.
|63330
|122,2
|- взносы на социальное страхование
|745
|122,3
|- другие текущие трансферты
|14206
|138,4
|Сбережения (прирост)
|21537
|77,6
|4. Накопление нефинансовых активов
|12712
|97,5
|5. Прирост финансовых активов, из них:
|8825
|60,0
|- прирост денежных вложений и сбережений в ценных бумагах
|6254
|210,2
|- сбережения в иностранной валюте
|2380
|x
|- займы, полученные за исключением погашенных
|7789
|192,0
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