В 3-м квартале доходы населения увеличились на 18% до 809 млрд гривен, расходы составили 787,5 млрд гривен

В 3-м квартале 2018 года доходы населения увеличились на 18% до 809,046 млрд гривен по сравнению с 3-м кварталом 2017 года, расходы составили 787,509 млрд гривен.

Об этом Українським Новинам сообщила Государственная служба статистики.

Общее увеличение доходов произошло за счет увеличения оплаты труда - на 22,9%, социальной помощи и других текущих и капитальных трансфертов - на 14%, а также от прибыли и смешанного дохода - на 15,4%.

Как сообщали Українські Новини, во 2-м квартале 2018 года доходы населения увеличились на 25,9% по сравнению со 2-м кварталом 2017 года до 758,578 млрд гривен, расходы составили 745,579 млрд гривен.

В 2017 году доходы населения увеличились на 24,4% по сравнению с 2016 годом до 2 475,826 млрд гривен, расходы составили 2 544,806 млрд гривен.

Доходы и расходы населения Украины в 3-м квартале 2018 года, данные Государственной службы статистики: