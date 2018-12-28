Минэкономики перенесло вступление в силу нормы об обязательной маркировке продукции буквами латинского алфавита до 2021

Министерство экономического развития и торговли перенесло вступление в силу нормы об обязательной маркировке продукции буквами латинского алфавита и греческого до 2021 года.

Об этом говорится в сообщении Минэкономики, передают Українськi Новини.

"Минэкономразвития продлило до 1 января 2021 переходный период по обязательной маркировки продукции буквами латинского и греческого алфавита. Соответствующий приказ Минэкономразвития уже прошел процедуру государственной регистрации в Министерстве юстиции и вступит в силу после официального опубликования", - говорится в нем.

Согласно сообщению, в 2015 году на выполнение требований Соглашения об ассоциации с ЕС Украина приняла Правила применения единиц измерения.

Согласно вышеуказанным правилам, с 1 января 2016 все производители потребительской продукции обязаны обозначать продукцию единицами измерения международной системы единиц SI (килограммы, сантиметры, литры и т.д.).

В то же время, согласно правилам, на маркировке продукции, которая продается в Украине, должны указываться международные обозначения единиц измерения с использованием букв латинского и греческого алфавита.

Одновременно на маркировке могут применяться украинские обозначения единиц измерения (с использованием букв украинского алфавита).

Такие обозначения единиц измерения распространяются на маркировку всей потребительской продукции, в частности, и на маркировку лекарственных средств, медицинских изделий, пищевых продуктов, диетических добавок, кормов для животных, упаковок семян и средств защиты растений и тому подобное.

Как сообщали Українськi Новини, Минэкономики намерено ввести институт торговых представителей в заграничных дипломатических учреждениях.