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В Украине за месяц растаможили около 11 тысяч «евроблях»
14:37 28.12.2018 |
За один месяц граждане Украины растаможили около 11 тыс. транспортных средств с иностранной регистрацией.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной фискальной службы.
"С 25 ноября по 26 декабря (включительно) 2018 года граждане осуществили таможенное оформление 11 тыс. транспортных средств с иностранной регистрацией, которые были ввезены на таможенную территорию Украины с 1 января 2015 года до вступления в силу новых правил ввоза таких автомобилей и находятся в таможенных режимах временного ввоза или транзита", - рассказали в ГФС.
Как отметили в пресс-службе, на момент регистрации почти 9,6 тыс. автомобилей находились на таможенной территории Украины с нарушениями. За эти авто владельцы добровольно оплатили 81,5 млн грн (8500 за каждую машину), что освободило их от административной ответственности.
Напомним, 25 ноября вступил в силу "закон о "евробляхах" по легализации ввезенных с нарушением таможенного и налогового законодательства автомобилей с европейской регистрацией, а также "пересичников" - жителей приграничных регионов, которые законно пересекали государственную границу на непродолжительный период.
20 декабря стало известно, что украинцы оформили почти 6,5 тыс. транспортных средств с иностранной регистрацией, оплатив 52,3 тыс. грн. в бюджет.
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