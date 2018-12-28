В Украине за месяц растаможили около 11 тысяч «евроблях»

За один месяц граждане Украины растаможили около 11 тыс. транспортных средств с иностранной регистрацией.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной фискальной службы.

"С 25 ноября по 26 декабря (включительно) 2018 года граждане осуществили таможенное оформление 11 тыс. транспортных средств с иностранной регистрацией, которые были ввезены на таможенную территорию Украины с 1 января 2015 года до вступления в силу новых правил ввоза таких автомобилей и находятся в таможенных режимах временного ввоза или транзита", - рассказали в ГФС.

Как отметили в пресс-службе, на момент регистрации почти 9,6 тыс. автомобилей находились на таможенной территории Украины с нарушениями. За эти авто владельцы добровольно оплатили 81,5 млн грн (8500 за каждую машину), что освободило их от административной ответственности.

Напомним, 25 ноября вступил в силу "закон о "евробляхах" по легализации ввезенных с нарушением таможенного и налогового законодательства автомобилей с европейской регистрацией, а также "пересичников" - жителей приграничных регионов, которые законно пересекали государственную границу на непродолжительный период.

20 декабря стало известно, что украинцы оформили почти 6,5 тыс. транспортных средств с иностранной регистрацией, оплатив 52,3 тыс. грн. в бюджет.