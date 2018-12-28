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Минрегион вводит новые нормы для строительства дорог
Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ Украины разработало отраслевые строительные нормы (ОСН), в которых прописало современные требования к проектированию автомобильных дорог асфальтобетонным покрытием.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил замглавы Минрегиона Лев Парцхаладзе.
По его словам, сегодня при проектировании покрытия на дорогах учитываются не все факторы, которые влияют на их качество и долговечность.
"Например, параметры прочности и укрепления не только покрытия, но и почвы, возможные оползни и многое другое. Это является одним из факторов появления ям и трещин на наших дорогах, ведь в нормах не прописано использование современных технологий и решений", - написал замминистра.
Парцхаладзе отметил, что выполнение новых норм позволит увеличить срок службы дорог примерно на 15-20% и уменьшит появление трещин в 2 раза.
В частности, новые ОСН предусматривают следующее:
* требования к минимальной прочности грунтов и его укрепления;
* дополнительные требования к упругости основания под асфальтобетоном;
* более корректный расчет возможных оползней в почве;
* повышенные параметры нагрузки на грунт для большегрузного транспорта; обязательное обустройства уступов для соединения дорожных полотен при расширении дорог и другие изменения.
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