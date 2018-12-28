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Украинцы смогут получить компенсацию за некачественные коммунальные услуги - Зубко
Правительство приняло постановление, которым утверждается форма акта-претензии и механизм его удовлетворения. Документ вступает в действие с мая 2019 года.
С 1 мая 2019 года украинцы смогут получить компенсацию за некачественные жилищно-коммунальные услуги.
Об этом рассказал министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, передает пресс-служба Кабмина.
Правительство приняло постановление, которым утверждается форма акта-претензии и механизм его удовлетворения. Также разработан механизм проверки надлежащего количества и качества коммунальных услуг, определенных типовым договором между потребителем и поставщиком.
«Потребители коммунальных услуг смогут требовать проведения проверок качества ЖКУ и в дальнейшем получать возмещение. Это будет касаться проверок качества услуг по поставке тепловой энергии, горячей воды, централизованного водоснабжения и водоотвода, вывоз бытовых отходов, управление многоквартирным домом. Таким образом, мы усиливаем права и интересы потребителей и устанавливаем прозрачные механизмы взаимодействия потребителя и поставщика услуг в соответствии с европейскими стандартами», - заявил Зубко.
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