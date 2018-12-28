ФГИУ передал в Кабмин новый законопроект об аренде госимущества

Фонд государственного имущества направил на рассмотрение в Кабинет министров новый проект закона об аренде государственного имущества, сообщает пресс-служба фонда.

Согласно сообщению, законопроект предусматривает, что вся аренда госимущества будет проходить через электронные аукционы, а процесс передачи объекта аренды сократится с 143 до 43 дней.

В случае принятия закона, будет введена упрощенная процедура заключения договора - без дополнительных запросов и разрешений.

Разработчик предлагает вместо неэффективного механизма индексации арендной платы проводить каждые три года обязательную оценку объекта аренды.

Для исключения срыва аукционов недобросовестными участниками предлагается ввести гарантийный взнос, который не возвращается победителю.

Кроме того, устанавливается полный запрет аренды юридическим и физическим лицам, связанным со страной-агрессором - Российской Федерацией.

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества с начала этого года получил от аренды государственного имущества 1,419 миллиарда гривень, что на 42% больше годового плана.