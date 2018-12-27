Украина получила первый транш под гарантии Всемирного банка

Украина сегодня, 27 декабря, получила первые €349 млн под гарантии Всемирного банка. Об этом Министерство финансов сообщает у себя в Facebook.

"Деньги сегодня поступили в государственный бюджет Украины. Deutsche Bank предоставил нам кредит на €349,3 млн", - уточняет Минфин.

По этому кредиту было использовано $375 млн в эквиваленте по общей гарантии Всемирного банка на $750 млн.

Следующий кредит под неиспользованную часть гарантий Украина планирует привлечь в первом квартале 2019 года, сообщает Минфин.

19 декабря сообщалось, что в штаб-квартирах МВФ и Всемирного банка утвердили выделение Украине финансовой поддержки для продолжения реформ. Совет директоров Всемирного банка утвердил выделение Украине $750 млн финансовых гарантий.

Гарантия Всемирного банка будет действовать десять лет и позволит Украине привлечь международное финансирование на более благоприятных условиях, чем при самостоятельном заимствовании средств с рынка.

Гарантия на политику развития (PBG) - финансовый инструмент Всемирного банка, который может быть использован правительством страны только для получения бюджетной поддержки по результатам внедрения программ стратегических и институциональных реформ.

