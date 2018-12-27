Правительство продлило отмену НДС на операции с металлоломом еще на три года

Кабинет министров Украины освободил от взимания налога на добавленную стоимость (НДС) до 1 января 2022 года операции с ломом черных и цветных металлов, в частности, по импорту.

Соответствующие изменения внесены на заседании правительства в четверг в другое постановление Кабинета министров №15 от 12 января 2011 года, определяющее перечни отходов и лома черных и цветных металлов, операции с которыми не облагаются НДС.

Предыдущие изменения в данное постановление вносилось 22 марта 2017 года, тогда освобождение от НДС определялось до 1 января 2019 года.

При этом поясняется, что решение принято во исполнение норм Налогового кодекса Украины, которым, в частности, предусмотрено внесение изменений в Налоговый кодекс Украины в части продления до 1 января в 2022 года режима освобождения от НДС операций с ломом черных и цветных металлов.

Как сообщалось, 23 ноября 2018 года парламент принял закон №2628-VIII "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (...)", статья 60 которого предусматривает пролонгацию до 1 января 2022 года освобождения от НДС операций по поставкам, в том числе по импорту лома черных и цветных металлов.

