Финансовые новости
- |
- 27.12.18
- |
- 18:05
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Кабмин утвердил механизм монетизации субсидий для конечного потребителя
13:14 27.12.2018 |
Кабинет Министров утвердил механизм монетизации субсидий для конечного потребителя.
Соответствующее решение принято на заседании правительства в четверг, передают Українські Новини.
"Проектом постановления предусмотрено, что с 1 января 2019 года в денежной форме будет предоставляться субсидия тем домохозяйствам, которые впервые обратятся за ее получением",- сказал министр социальной политики Андрей Рева, представляя документ.
С мая субсидии в денежной форме будут получать все домохозяйства за неотопительный сезон, а с октября монетизация коснется всех получателей субсидии.
По словам министра, поэтапное внедрение позволит отработать механизм на ограниченном количестве получателей.
"Сумма субсидий будет начисляться непосредственно на личную учетную запись получателя в банковском учреждении. При этом финансирование будет проходить на центральном уровне",- пояснил Рева.
Средства будут направлены только на оплату коммунальных услуг, при этом остаток средств, которые сэкономила семья, сможет использовать на свое усмотрение в полной сумме, а не частично, как было ранее.
Как сообщали Українські Новини, Меморандум об экономической и финансовой политике в рамках новой программы на 2018-2020 годы с Международным валютным фондом предусматривает введение монетизации субсидий для конечного потребителя с января 2020 года.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Война на Донбассе: Чего достигли ВСУ в 2018 году
|Принятые с 20 февраля по 25 мая 2014 года законы нельзя оценивать на конституционность, - глава КС Шевчук
|Бизнес 26 декабря обвалил доллар на новый минимум
|Порошенко объявил о прекращении военного положения в 10 областях Украины
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Украина получила первый транш под гарантии Всемирного банка
|«Укрпошта» повысила стоимость универсальных услуг почтовой связи на 11,1-14,3% с 2019
|Крупные операторы 27 декабря снизили цены на автогаз на 20-40 коп
|Украина включила в перечень оффшорных зон Намибию, Гуам, Палау и еще 2 страны
|Кабмин утвердил план мероприятий по синхронизации ОЭС Украины с ENTSO-E
|Правительство продлило отмену НДС на операции с металлоломом еще на три года
Это интересно
|За год самые богатые в мире люди потеряли более 500 миллиардов долларов
|Смартфон Xiaomi Mi Play вышел в трёх модификациях вместо одной
|LG присоединилась к Apple, Intel и Huawei в судебном процессе в Южной Корее против Qualcomm
|В Японии считают смартфоны виновными в ухудшении зрения учащихся
|Китай сделал больше космических запусков в 2018 году, чем любая другая страна
|Самозашнуровывающиеся кроссовки Nike из «Назад в будущее» будут стоить $350
|WSJ: банки HSBC Holdings и Standard Chartered прекратили сотрудничество с Huawei