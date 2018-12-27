Кабмин утвердил механизм монетизации субсидий для конечного потребителя

Кабинет Министров утвердил механизм монетизации субсидий для конечного потребителя.

Соответствующее решение принято на заседании правительства в четверг, передают Українські Новини.

"Проектом постановления предусмотрено, что с 1 января 2019 года в денежной форме будет предоставляться субсидия тем домохозяйствам, которые впервые обратятся за ее получением",- сказал министр социальной политики Андрей Рева, представляя документ.

С мая субсидии в денежной форме будут получать все домохозяйства за неотопительный сезон, а с октября монетизация коснется всех получателей субсидии.

По словам министра, поэтапное внедрение позволит отработать механизм на ограниченном количестве получателей.

"Сумма субсидий будет начисляться непосредственно на личную учетную запись получателя в банковском учреждении. При этом финансирование будет проходить на центральном уровне",- пояснил Рева.

Средства будут направлены только на оплату коммунальных услуг, при этом остаток средств, которые сэкономила семья, сможет использовать на свое усмотрение в полной сумме, а не частично, как было ранее.

Как сообщали Українські Новини, Меморандум об экономической и финансовой политике в рамках новой программы на 2018-2020 годы с Международным валютным фондом предусматривает введение монетизации субсидий для конечного потребителя с января 2020 года.