Крупнейшие украинские налогоплательщики в 2018г увеличили уплату налогов на 15%

Крупнейшие налогоплательщики Украины в 2018 году увеличили уплату налогов на 15% по сравнению с 2017-м - до 296 млрд грн, сообщил Офис крупнейших налогоплательщиков на сайте.

"Доля налоговых платежей от крупных предприятий, которые обслуживаются Офисом, составила 57% от общих сборов в госбюджет страны, в том числе налога на прибыль - 78%, НДС - 58%, акцизного налога с произведенных в Украине товаров - 96%", - отмечает Офис.

В ведомстве также указывают на рост поступлений от налога на прибыль на 41% по сравнению с показателем прошлого года - до рекордных 73,9 млрд грн.

В то же время крупнейшие налогоплательщики увеличили уплату НДС на 7,9% по сравнению с 2017-м - до 119,8 млрд грн, а поступления от акцизного налога с произведенных товаров составили 68 млрд грн, что на 5% превышает показатель 2017 года, свидетельствуют данные Офиса.

