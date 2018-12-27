Рынок металлопроката Украины за 11 мес. возрос на 6,5%, импорт - на 12,5%

Украинские предприятия в январе-ноябре 2018 года нарастили потребление металлопроката на 6,51% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 4 млн 976,3 тыс. тонн.

Как сообщается в информации объединения "Укрметаллургпром", за указанный период импортировано 1 млн 346,3 тыс. тонн, что составило 27,1% внутреннего рынка металлопроката.

"За 11 месяцев 2018 года рост потребления металлопроката на внутреннем рынке составил 6,51% относительно января-ноября 2017 года с опережающим ростом импортной составляющей (12,54%)", - констатируется в пресс-релизе.

При этом отмечается, что структура импорта характеризуется незначительным доминированием плоского проката над сортовым (50,82% и 46,04% соответственно); в аналогичном же периоде 2017 года это доминирование было намного весомее - 56,86% против 41,64%.

По данным "Укрметаллургпром", за 11 месяцев 2018 года украинские метпредприятия произвели 16,84 млн тонн металлопроката (101% относительно аналогичного периода 2017 года с учетом деятельности в январе-феврале 2017 года мощностей на НКТ, или 103% без их учета), из которых, по информации экспортировано около 13,21 млн тонн (78,4%). В аналогичном периоде 2017 года доля экспорта составила 79,7% (13,35 млн тонн при общем производстве 16,74 млн тонн).

Доля полуфабрикатов в экспортных поставках за январь-ноябрь 2018 года составила 43,68%, что несколько выше показателя периода январь-ноябрь-2017 (42,25%). Удельный вес плоского проката в экспортных поставках соизмерим с показателем аналогичного периода прошлого года (34,85% и 34,11% соответственно), а доля сортового проката в поставках на внешние рынки несколько ниже, чем за аналогичный период 2017 года (соответственно, 21,47% и 23,64%).

К основным экспортным рынкам украинской металлопродукции за 11 месяцев 2018 года, по данным "Держаналитинформ", относятся страны Европейского Союза (34%), Африки (16,6%), прочие страны Европы, включая Турцию (13,1%) и страны Ближнего Востока (10,7%).

Среди металлургических импортеров за 11 месяцев-2018 первое место занимают страны СНГ (52,7%), на втором - страны Азии (20,5%), на третьем - ЕС (17,7%).

Как сообщалось, украинские предприятия в 2017 году нарастили потребление металлопроката на 6,6% по сравнению с 2016 годом - до 5,158 млн тонн (4,837 млн тонн), в том числе импорт в Украину составил 1,302 млн тонн, тогда как в 2016 году - 1,056 млн тонн (рост на 246 тыс. тонн, или на 23,4%).

В 2017 году украинские метпредприятия произвели 18,441 млн тонн металлопроката (86% к 2016 году), из них экспортировано 79,1%, или 14,585 млн тонн (в 2016 году доля экспорта составляла 82,4%).

При этом доля полуфабрикатов в экспорте в прошлом году составила 43,1%, доля плоского проката - 33,1%, длинномерного - 23,8%.

Среди экспортных рынков украинской металлопродукции основными в 2017 году оставались страны ЕС (32,3% экспорта), другие страны Европы, включая Турцию (14%), страны Ближнего Востока (14,3%). В то же время импортируемая металлопродукция на 38,9% поступает из СНГ, около 26,1% - из ЕС, 25,6% - из Азии.