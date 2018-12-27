В Украине растут зарплаты и количество IT-специалистов – исследование

Портал DOU опубликовал собственный анализ рынка труда 2018 года. AIN.UA приводит главные показатели исследования.

Количество специалистов

По версии DOU, по состоянию на 2018 год в Украине работают почти 160 000 IT-специалистов. Год назад этот показатель составлял 127 000 работников - то есть, за год индустрия выросла на 26%, отмечают исследователи.

Зарплаты

За последний год у Junior QA зарплата увеличилась с $400 до $500, у Middle - с$ 1100 до $1300. Наибольший скачок произошел у Senior-специалистов Ruby - плюс $800. Растет зарплата и у проджект-менеджеров - за последний год прибавилось $200. Это первое положительное изменение динамики зарплаты ПМ-ов с декабря 2013 года, отмечают в DOU.

«Зарплаты существенно отличаются не только в зависимости от опыта работы, но и в разрезе городов. ПМ в Киеве получает в два раза больше, чем ПМ в Одессе и Львове. Junior Java лучше платят в Одессе, а львовские Middle Swift получают на $900 больше, чем столичные», - подчеркивают исследователи.

Бонусы

По данным портала, сотрудники IT-компаний из бонусов предпочитают медицинскую страховку, спорт и компенсацию питания.

Вакансии

Количество опубликованных на DOU вакансий выросло за год в полтора раза - с 3111 до 4606 в месяц. При этом чаще всего компании ищут Front End, QA, PHP, .NET и Java-специалистов.