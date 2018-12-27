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Потребление топлив в ноябре выросло на 0,7% — Госстат
19:16 26.12.2018 |
Потребление бензинов и дизельного топлива в ноябре 2018 г. составило 632,3 тыс. т, что на 0,7% (на 4,5 тыс. т) больше результата ноября прошлого года. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины (Госстат).
Промышленное потребление ДТ в ноябре увеличилось на 4,8% - до 392,1 тыс. т. Промпотребление бензинов показало снижение (-4,9%) и составило 44,2 тыс. т.
Розничная реализация ДТ через АЗС в ноябре 2018 г. уменьшилась на 0,6% до - 95 тыс. т, продажи бензинов сократились на 10,4% - до 101 тыс. т.
В целом потребление бензина в Украине в ноябре сократилось на 8,8% - до 145,2 тыс. т, а потребление ДТ выросло на 3,9% - до 487,1 тыс. т.
При этом в январе-ноябре 2018 г. потребление топлива составило 6,6 млн т, что на 2% (на 128 тыс. т) больше чем в январе-ноябре 2017 г.
По данным «А-95», за 11 месяцев 2018 г. объем украинского рынка бензина сократился на 3,9% до 1,78 млн т. Импорт снизился на 9% до 1,01 млн т. Внутреннее производство за этот период выросло на 3% до 767 тыс. т.
За 11 месяцев баланс рынка ДТ составил 6,09 млн т, что на 10,1% или 559 тыс. т больше, чем за аналогичный период 2017 года. Внутреннее производство осталось на том же уровне - 686 тыс. т. Импорт обеспечил 89% рынка.
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