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Индекс инвестпривлекательности Украины во ІІ полугодии несущественно снизился - ЕБА
18:12 26.12.2018 |
Индекс инвестиционной привлекательности Украины в июле-декабре 2018 года составил 3,07 балла из максимальных 5, свидетельствуют данные опроса 115 топ-менеджеров компаний-членов Европейской бизнес ассоциации (ЕБА).
Как отмечается в сообщении ЕБА, этот показатель на 0,03 балла ниже по сравнению с первым полугодием и на 0,04 балла выше показателя за аналогичный период 2017-го.
"Естественно, перед выборами топ-менеджеры становятся более острожными в своих прогнозах. Поэтому для бизнеса важно, чтобы следующий год не принес радикальных изменений и колебаний внутри страны. Мы должны продолжить курс на задекларированные реформы. Популизм и поспешные решения не должны помешать нашему прогрессу", - цитирует пресс-служба ЕБА исполнительного директора ассоциации Анну Деревянко.
В ассоциации отмечают, что большинство опрошенных инвесторов указало на отсутствие существенных изменений в инвестклимате страны, перечислив "старые" проблемы - неэффективная борьба с коррупцией и недоверие к судебной системе. К ним добавились опасения в связи с введением военного положения и перевыборным периодом.
Среди наиболее острых проблем инвесторы отметили также высокий уровень коррупции (78% респондентов), недоверие к судебной системе (74%), отсутствие земельной реформы (66%) и теневую экономику (65%).
"В ходе предыдущего опроса количество неудовлетворенных инвестклиматом составило 38%, а сейчас их число выросло до 40%. Доля удовлетворенных текущим состоянием также уменьшилась, если сравнить с предыдущим результатом. Сейчас 25% топ-менеджеров считают бизнес-среду благоприятной (в начале 2018 года таких было 28%)", - поясняют в ЕБА.
Более половины (53%) руководителей компаний полагают, что в первом полугодии 2019 года бизнес-климат не изменится. В то же время 42% уверено, что Украина является выгодным рынком для инвестирования в ближайшие шесть месяцев.
Дополнительно ЕБА предложила респондентам вопрос о внедрении налога на выведенный капитал. 32% из опрошенных заявили, что поддерживают идею внедрения этого налога, 18% - что поддерживают с замечаниями, 35% не смогли определиться, а 10% высказались против.
Самый высокой отметки индекс достигал в конце 2010-го - начале 2011 года (3,4 и 3,39 баллов соответственно). Результат первого полугодия 2017 года был самым высоким с 2011 года (3,15 балла).
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