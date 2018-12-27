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Общий госдолг в ноябре увеличился на 0,6% до $74,8 млрд
14:28 26.12.2018 |
Совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в ноябре увеличился на 0,6%, или на 0,44 млрд долларов, до 74,76 млрд долларов (по состоянию на 30 ноября) по сравнению с предыдущим месяцем.
Об этом говорится в данных Министерства финансов, передают Українські Новини.
Государственный и гарантированный государством долг на конец ноября составил 2 122,48 млрд гривен, или 74,76 млрд долларов, против 2 093,08 млрд гривен, или 74,32 млрд долларов, месяцем ранее.
Общий размер прямого госдолга по состоянию на 30 ноября составил 1 845,69 млрд гривен (65,01 млрд долларов) против 1 811,43 млрд гривен (64,32 млрд долларов) месяцем ранее.
При этом прямой внешний долг за месяц увеличился на 1,26 млрд долларов до 38,91 млрд долларов, тогда как прямой внутренний долг сократился на 10,09 млрд гривен до 741,06 млрд гривен (а в долларовом эквиваленте сократился на 0,57 млрд долларов до 26,10 млрд долларов).
Гарантированный государством долг на 30 ноября составил 276,79 млрд гривен, или 9,75 млрд долларов.
Как сообщали Українські Новини, государственный и гарантированный государством долг Украины за 2017 год вырос в долларовом эквиваленте на 7,5%, или на 5,33 млрд долларов, до 76,31 млрд долларов.
В 2016 году общий госдолг Украины увеличился с 65,51 до 70,97 млрд долларов.
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