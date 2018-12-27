Финансовые новости
- |
- 27.12.18
- |
- 04:05
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
НБУ сигнализирует об ослаблении инфляционных рисков и улучшении инфляционных ожиданий
14:24 26.12.2018 |
Комитет монетарной политики Национального банка Украины (КМП НБУ) во время заседания 12 декабря единогласно отметил ослабление проинфляционных рисков и наличие признаков улучшения инфляционных ожиданий.
Согласно протоколу заседания, обнародованному на веб-сайте центробанка, снижению проинфляционных рисков поспособствовал рекордно высокий урожай зерновых и масличных культур, ускоренное снижение мировых цен на энергоносители, сдержанная фискальная политика правительства, улучшение внешней среды для развивающихся стран, а также благоприятная ситуация на валютном рынке.
Члены КМП также отметили реализацию ключевого предположения октябрьского макроэкономического прогноза НБУ, а именно достижение ощутимого прогресса в сотрудничестве Украины с Международным валютным фондом (МВФ) в рамках новой программы stand-by и привлечение связанного с ней финансирования от других официальных кредиторов.
В то же время почти все члены КМП придерживаются мнения, что риски инфляционного давления остаются значительными, и это вызывает необходимость сохранения жесткой монетарной политики.
Аргументируя свою позицию, эти члены комитета акцентировали внимание на ухудшении ожиданий на фоне нового политического цикла, реализации геополитических рисков, в частности эскалацию конфликта в Азовском море, усилении давления на цены со стороны значительного потребительского спроса, а также охлаждении мировой экономики.
Члены КМП также отметили, что в дальнейшем снижение учетной ставки возможно только при существенном ослаблении рисков.
Как сообщалось, Нацбанк 25 октября 2018 года сохранил учетную ставку на уровне 18% годовых. Затем 13 декабря НБУ вновь решил оставить без изменения учетную ставку на уровне 18% годовых. До этого центробанк шесть раз повышал стоимость денег: с 12,5% до 13,5% годовых 27 октября 2017 года, затем до 14,5% годовых с 15 декабря 2017 года, до 16% годовых с 26 января 2018 года, до 17% годовых со 2 марта 2018 года, до 17,5% годовых с 13 июля и до 18% годовых с 7 сентября.
В последний раз центробанк снижал учетную ставку - до 12,5% с 13% годовых - 26 мая 2017 года. До этого НБУ снизил ставку с 14 апреля 2017 года до 13% с 14% годовых, которая была установлена 28 октября 2016 года.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Порошенко объявил о прекращении военного положения в 10 областях Украины
|Загнали в пат. Станет ли Лукашенко президентом непроизнанной Вейшнории
|Три направления «ползучего наступления». Итоги 2018 года в войне на Донбассе
|Санкционный «привет». Чего Путин хочет от Ахметова и Медведчука
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В Украине растут зарплаты и количество IT-специалистов – исследование
|Минфин понизил ставки по ОВГЗ в гривне до 20%, объявил внеплановые аукционы на 27 декабря
|Потребление топлив в ноябре выросло на 0,7% — Госстат
|Средняя цена крупнооптовых партий дизельного топлива с 18 по 26 декабря подешевело на 1 100 грн, до 25 110 грн
|Цены на нефть 26 декабря продолжают уверенный подъем, Brent - выше $52,1 за баррель
|Индекс инвестпривлекательности Украины во ІІ полугодии несущественно снизился - ЕБА
Это интересно
|Китай сделал больше космических запусков в 2018 году, чем любая другая страна
|Самозашнуровывающиеся кроссовки Nike из «Назад в будущее» будут стоить $350
|WSJ: банки HSBC Holdings и Standard Chartered прекратили сотрудничество с Huawei
|Крупнейший производитель сигарет вложит $12,8 миллиарда в вейпинг
|У телевизоров LG будут раздвижные динамики для изменения соотношения сторон экрана
|Jaguar Land Rover разработала систему автоматического открывания дверей
|10 стран с самым большим числом миллионеров